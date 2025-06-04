Тысячи «зайцев» поймали в общественном транспорте Екатеринбурга, но никого не наказали

В Екатеринбурге за май контролеры в автобусах, трамваях и троллейбусах поймали 2,5 тысячи безбилетников. Пока что никого не штрафуют, но вскоре в рейдах будут участвовать полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии.
«В апреле ЦУП работал неполный месяц, и было 200 безбилетников, а в мае мы насчитали уже 2,5 тысячи человек. Больше всего нарушителей у частных перевозчиков. Видимо, не заинтересованы в зарабатывании денег», — сказала начальник контрольно-ревизионной службы Галина Бархатова.
Сейчас у контролеров не так много мер воздействия на «зайцев» — попросить оплатить поездку или высадить на ближайшей остановке. Однако, когда к рейдам подключатся полицейские, то безбилетников будут высаживать и прямо на месте составлять протокол.
Контролеров, которые проверяют оплату билетов, вывели в марте. Работники выезжают на маршруты, где имеется информация о неплатежах. Таким образом власти хотят стимулировать горожан оплачивать проезд также, как в метро.
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