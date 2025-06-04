Тысячи «зайцев» поймали в общественном транспорте Екатеринбурга, но никого не наказали

В Екатеринбурге контролеры отловили 2,5 тысячи безбилетников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ловить нарушителей будут полицейские
Ловить нарушителей будут полицейские Фото:

В Екатеринбурге за май контролеры в автобусах, трамваях и троллейбусах поймали 2,5 тысячи безбилетников. Пока что никого не штрафуют, но вскоре в рейдах будут участвовать полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В апреле ЦУП работал неполный месяц, и было 200 безбилетников, а в мае мы насчитали уже 2,5 тысячи человек. Больше всего нарушителей у частных перевозчиков. Видимо, не заинтересованы в зарабатывании денег», — сказала начальник контрольно-ревизионной службы Галина Бархатова.

Сейчас у контролеров не так много мер воздействия на «зайцев» — попросить оплатить поездку или высадить на ближайшей остановке. Однако, когда к рейдам подключатся полицейские, то безбилетников будут высаживать и прямо на месте составлять протокол.

Контролеров, которые проверяют оплату билетов, вывели в марте. Работники выезжают на маршруты, где имеется информация о неплатежах. Таким образом власти хотят стимулировать горожан оплачивать проезд также, как в метро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге за май контролеры в автобусах, трамваях и троллейбусах поймали 2,5 тысячи безбилетников. Пока что никого не штрафуют, но вскоре в рейдах будут участвовать полицейские, рассказали в пресс-службе мэрии. «В апреле ЦУП работал неполный месяц, и было 200 безбилетников, а в мае мы насчитали уже 2,5 тысячи человек. Больше всего нарушителей у частных перевозчиков. Видимо, не заинтересованы в зарабатывании денег», — сказала начальник контрольно-ревизионной службы Галина Бархатова. Сейчас у контролеров не так много мер воздействия на «зайцев» — попросить оплатить поездку или высадить на ближайшей остановке. Однако, когда к рейдам подключатся полицейские, то безбилетников будут высаживать и прямо на месте составлять протокол. Контролеров, которые проверяют оплату билетов, вывели в марте. Работники выезжают на маршруты, где имеется информация о неплатежах. Таким образом власти хотят стимулировать горожан оплачивать проезд также, как в метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...