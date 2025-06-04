Официальные требования Киева больше не содержат пунктов о возвращении к границам 1991 года. Об этом сообщил бывший украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук.
«От экспертов не укрылось, что из украинских требований исчезли пункты возвращения к границам 1991 года… Получается, Зеленский уже согласен оставить 20% территории в составе России. Что это, как не признание поражения своей преступной политики?» — говорится в заявлении Медведчука. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что еще полгода назад украинские власти называли возвращение к границам 1991 года «красной линией» и обязательным условием, однако сейчас этот пункт исчез из заявлений.
Он также отметил, что украинские власти начали признавать территориальные потери на международном уровне. По мнению Медведчука, Россия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает предлагать пути завершения конфликта, в то время как у Киева нет четкой цели. Политик призвал граждан Украины объективно оценивать текущую ситуацию.
Ранее Виктор Медведчук уже заявлял, что ключевым препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной является неспособность украинских властей контролировать ситуацию в стране и влияние радикальных группировок. По его словам, давление и угрозы в адрес участников переговоров стали обычной практикой, что затрудняет достижение договоренностей.
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