Медведчук заметил исчезновение ключевого пункта из требований Зеленского

Медведчук: из требований Украины исчезли пункты возвращения к границам 1991 года
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Медведчук заявил, что отказ Украины от возвращения к границам 1991 года говорит о проигрыше Зеленского в переговорах
Медведчук заявил, что отказ Украины от возвращения к границам 1991 года говорит о проигрыше Зеленского в переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Официальные требования Киева больше не содержат пунктов о возвращении к границам 1991 года. Об этом сообщил бывший украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

«От экспертов не укрылось, что из украинских требований исчезли пункты возвращения к границам 1991 года… Получается, Зеленский уже согласен оставить 20% территории в составе России. Что это, как не признание поражения своей преступной политики?» — говорится в заявлении Медведчука. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что еще полгода назад украинские власти называли возвращение к границам 1991 года «красной линией» и обязательным условием, однако сейчас этот пункт исчез из заявлений.

Он также отметил, что украинские власти начали признавать территориальные потери на международном уровне. По мнению Медведчука, Россия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает предлагать пути завершения конфликта, в то время как у Киева нет четкой цели. Политик призвал граждан Украины объективно оценивать текущую ситуацию.

Ранее Виктор Медведчук уже заявлял, что ключевым препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной является неспособность украинских властей контролировать ситуацию в стране и влияние радикальных группировок. По его словам, давление и угрозы в адрес участников переговоров стали обычной практикой, что затрудняет достижение договоренностей.

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Официальные требования Киева больше не содержат пунктов о возвращении к границам 1991 года. Об этом сообщил бывший украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук. «От экспертов не укрылось, что из украинских требований исчезли пункты возвращения к границам 1991 года… Получается, Зеленский уже согласен оставить 20% территории в составе России. Что это, как не признание поражения своей преступной политики?» — говорится в заявлении Медведчука. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что еще полгода назад украинские власти называли возвращение к границам 1991 года «красной линией» и обязательным условием, однако сейчас этот пункт исчез из заявлений. Он также отметил, что украинские власти начали признавать территориальные потери на международном уровне. По мнению Медведчука, Россия сохраняет стратегическую инициативу и продолжает предлагать пути завершения конфликта, в то время как у Киева нет четкой цели. Политик призвал граждан Украины объективно оценивать текущую ситуацию. Ранее Виктор Медведчук уже заявлял, что ключевым препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной является неспособность украинских властей контролировать ситуацию в стране и влияние радикальных группировок. По его словам, давление и угрозы в адрес участников переговоров стали обычной практикой, что затрудняет достижение договоренностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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