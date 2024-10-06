Мурал Александра Невского, который четыре года не могли перенести с поверхности за театром эстрады, нашел новое место в Екатеринбурге. Работу перенесли поближе к собору, расположенному рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем, рассказала URA.RU команда фестиваля «Стенограффия».
«Мы подобрали для этой работы новую поверхность около Александро-Невского собора и обратились к художнику Кириллу Ведерникову, чтобы он сделал эскиз в иконописном стиле. В выбранном нами доме долгое время шли ремонтные работы, поэтому заняться реализацией проекта получилось только сейчас», — заявила руководитель фестиваля Анна Клец.
Мурал появился на улице 8 Марта, 13 в 2020 году, но позже начались обсуждения, что рисунок князя не отвечает контексту центра города и его нужно перенести. Удалось это сделать лишь спустя четыре года при поддержке Екатерининского общества. Теперь работу Кирилла Ведерникова можно найти в Университетском переулке, 11.
На пустующем месте у театра эстрады появится рисунок от команды SPEKTR. Художники планируют создать архитектурную иллюзию в духе советского модернизма.
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