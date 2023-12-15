«Сима-ленд» отправил бойцам СВО тонны ценного груза. Фото

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, гуманитарная помощь, одноразовая одежда, китайский товар, медицинский товар, товар из китая
Груз отправили в зону СВО 14 декабря Фото:

Компания «Сима-ленд» отправила в зону проведения спецоперации груз объемом 80 кубических метров. В нем находятся медикаменты, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, электроника, оптика, одежда и многое другое. Вес гуманитарной помощи составил пять тонн.

«По-прежнему никто не остается равнодушным — жители Екатеринбурга и Свердловской области, общественные организации, правительство Свердловской области, частный бизнес. Мы объединили свои силы, чтобы как можно больше всего самого необходимого оправить нашим ребятам на передовую», — пояснила заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.

За последние два года «Сима-ленд» вместе с Общероссийским народным фронтом и свердловским правительством отправили в зону СВО более сотни фур с гуманитарной помощью. В последний раз солдатам армии РФ передали обмундирование и средства личной гигиены. Также сотрудницы компании дважды ездили в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО.

В отправке груза поучаствовал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий
В отправке груза поучаствовал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий
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Компания «Сима-ленд» отправила в зону проведения спецоперации груз объемом 80 кубических метров. В нем находятся медикаменты, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, электроника, оптика, одежда и многое другое. Вес гуманитарной помощи составил пять тонн. «По-прежнему никто не остается равнодушным — жители Екатеринбурга и Свердловской области, общественные организации, правительство Свердловской области, частный бизнес. Мы объединили свои силы, чтобы как можно больше всего самого необходимого оправить нашим ребятам на передовую», — пояснила заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева. За последние два года «Сима-ленд» вместе с Общероссийским народным фронтом и свердловским правительством отправили в зону СВО более сотни фур с гуманитарной помощью. В последний раз солдатам армии РФ передали обмундирование и средства личной гигиены. Также сотрудницы компании дважды ездили в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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