«Сима-ленд» отправил бойцам СВО тонны ценного груза. Фото

15 декабря 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Груз отправили в зону СВО 14 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Сима-ленд» отправила в зону проведения спецоперации груз объемом 80 кубических метров. В нем находятся медикаменты, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, электроника, оптика, одежда и многое другое. Вес гуманитарной помощи составил пять тонн. «По-прежнему никто не остается равнодушным — жители Екатеринбурга и Свердловской области, общественные организации, правительство Свердловской области, частный бизнес. Мы объединили свои силы, чтобы как можно больше всего самого необходимого оправить нашим ребятам на передовую», — пояснила заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева. За последние два года «Сима-ленд» вместе с Общероссийским народным фронтом и свердловским правительством отправили в зону СВО более сотни фур с гуманитарной помощью. В последний раз солдатам армии РФ передали обмундирование и средства личной гигиены. Также сотрудницы компании дважды ездили в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО. В отправке груза поучаствовал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий Фото: пресс-служба компании «Сима-ленд» Фото: пресс-служба компании «Сима-ленд»

Компания «Сима-ленд» отправила в зону проведения спецоперации груз объемом 80 кубических метров. В нем находятся медикаменты, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, электроника, оптика, одежда и многое другое. Вес гуманитарной помощи составил пять тонн. «По-прежнему никто не остается равнодушным — жители Екатеринбурга и Свердловской области, общественные организации, правительство Свердловской области, частный бизнес. Мы объединили свои силы, чтобы как можно больше всего самого необходимого оправить нашим ребятам на передовую», — пояснила заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева. За последние два года «Сима-ленд» вместе с Общероссийским народным фронтом и свердловским правительством отправили в зону СВО более сотни фур с гуманитарной помощью. В последний раз солдатам армии РФ передали обмундирование и средства личной гигиены. Также сотрудницы компании дважды ездили в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО.