Компания «Сима-ленд» отправила в зону проведения спецоперации груз объемом 80 кубических метров. В нем находятся медикаменты, инструменты для ремонта автомобилей и обустройства окопов, электроника, оптика, одежда и многое другое. Вес гуманитарной помощи составил пять тонн.
«По-прежнему никто не остается равнодушным — жители Екатеринбурга и Свердловской области, общественные организации, правительство Свердловской области, частный бизнес. Мы объединили свои силы, чтобы как можно больше всего самого необходимого оправить нашим ребятам на передовую», — пояснила заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.
За последние два года «Сима-ленд» вместе с Общероссийским народным фронтом и свердловским правительством отправили в зону СВО более сотни фур с гуманитарной помощью. В последний раз солдатам армии РФ передали обмундирование и средства личной гигиены. Также сотрудницы компании дважды ездили в Луганск, чтобы поддержать бойцов СВО.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.