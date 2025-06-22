CBS: перед атакой США связывались с Ираном по поводу ударов

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США обращался к Ирану перед атаками
США обращался к Ирану перед атаками Фото:
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Администрация США связывались с Тегераном накануне ударов, заверив, что их удары не направлены на смену режима. Об этом сообщает CBS.

"В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим письмом", — написали CBS. Они добавили, что Вашингтон официально уведомил Иран о том, что смена режима не планируется. Издание также сообщает, что президент США Дональд Трамп отклонил предложения о ликвидации верховного лидера Ирана. 

Ранее Трамп охарактеризовал атаки на иранские ядерные объекты как поворотный момент для США, Израиля и международного сообщества. Он также призвал Иран прекратить военные действия.

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Администрация США связывались с Тегераном накануне ударов, заверив, что их удары не направлены на смену режима. Об этом сообщает CBS. "В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим письмом", — написали CBS. Они добавили, что Вашингтон официально уведомил Иран о том, что смена режима не планируется. Издание также сообщает, что президент США Дональд Трамп отклонил предложения о ликвидации верховного лидера Ирана.  Ранее Трамп охарактеризовал атаки на иранские ядерные объекты как поворотный момент для США, Израиля и международного сообщества. Он также призвал Иран прекратить военные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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