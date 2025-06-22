CBS: перед атакой США связывались с Ираном по поводу ударов

Администрация США связывались с Тегераном накануне ударов, заверив, что их удары не направлены на смену режима. Об этом сообщает CBS.
"В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим письмом", — написали CBS. Они добавили, что Вашингтон официально уведомил Иран о том, что смена режима не планируется. Издание также сообщает, что президент США Дональд Трамп отклонил предложения о ликвидации верховного лидера Ирана.
Ранее Трамп охарактеризовал атаки на иранские ядерные объекты как поворотный момент для США, Израиля и международного сообщества. Он также призвал Иран прекратить военные действия.
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