В ЛНР 30 тысяч человек остались без воды после налета ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден вододобывающий объект ГУП ЛНР «Лугансквода». Объект обеспечивает водоснабжение Первомайска, вследствие чего более 30 тысяч жителей остались без централизованной подачи воды. Об этом написал глава городского округа Сергей Колягин.
«В настоящее время вода на город не поступает, без централизованного водоснабжения осталось более 30 тысяч жителей», — написал Колягин в своем telegram-канале. Власти оперативно дали поручение актуализировать информацию о минимальной суточной потребности в воде для предприятий, организаций и учреждений. Также разрабатываются графики подвоза воды для обеспечения нужд социальных объектов и населения.
В связи с отсутствием водоснабжения, в городе организованы альтернативные пункты для получения воды. Жители Первомайска могут самостоятельно набрать воду для бытовых нужд на скважине ЦВНС «Башня» и на ПНС «Ростовская».
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