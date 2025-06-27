Путин рассказал, что должна знать молодежь в 2025 году

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам XII Форума регионов России и Белоруссии заявил, что в 2025 году молодежь должна знать правду о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. Его слова прозвучали на пленарном заседании XII Форума регионов России и Белоруссии.
«В 2025 году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул Путин в ходе форума. Его обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что ранее в Минске прошел Патриотический форум молодежи, после которого российские университеты заключили ряд соглашений с Белорусским государственным университетом о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания. В числе примеров совместной работы он привел проект «Поезд памяти», участники которого посещают города воинской славы на территории России и Белоруссии и знакомятся с их историей.
Путин выразил уверенность, что итоги форума и реализуемые проекты поспособствуют дальнейшему укреплению связей между двумя странами. Он пожелал участникам форума успехов и отметил важность практической работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что знание истории и уважение к традициям являются неотъемлемой частью гражданской ответственности молодежи России. На совещаниях с Совбезом он отмечал важность патриотического воспитания и формирования у подрастающего поколения понимания своих корней и ответственности за будущее страны.
В настоящий момент в Беларуси проходит XII Форум регионов России и Белоруссии. В нем принимают участие свыше 800 делегатов из двух стран.
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