«Реальный вклад»: Путин обозначил значимость и масштаб форума, объединяющий Россию и Беларусь. Видео

Путин обратился к участникам XII Форума регионов России и Белоруссии
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Владимир Путин отметил большой масштаб XII Форума регионов России и Белоруссии
Владимир Путин отметил большой масштаб XII Форума регионов России и Белоруссии Фото:

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в эти дни, подчеркнул значимость мероприятия для укрепления сотрудничества двух стран. По его словам, нынешний форум собрал более 800 делегатов из 79 субъектов РФ и всех областей Белоруссии. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Кремля. 

«Хотел бы поблагодарить всех вас за реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнерства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов. Важно, что практически все субъекты Российской Федерации и области Белоруссии участвуют в реализации многочисленных взаимовыгодных совместных проектов», — отметил Владимир Путин. Он также добавил, что участниками текущего форума стали более 800 делегатов из 79 российских субъектов РФ и всех областей Белоруссии. 

В своем обращении президент сообщил, что на Россию приходится около 60% внешнеторгового оборота Белоруссии, а в прошлом году товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума — более 50 миллиардов долларов. По объему инвестиций в белорусскую экономику Россия занимает первое место (около 5 млрд долларов). По итогам форума планируется подписание порядка ста коммерческих контрактов на сумму около 20 млрд рублей.

Отдельное внимание в этом году уделено вопросам поддержки молодежи. На форуме обсуждаются проекты по раскрытию потенциала молодых людей, их профессиональной реализации, формированию духовно-нравственных ориентиров. Среди инициатив — проведение молодежных фестивалей, профсоюзных форумов и образовательных программ, обмен студентами и учеными, поддержка совместных проектов в сферах науки и технологий.

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Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в эти дни, подчеркнул значимость мероприятия для укрепления сотрудничества двух стран. По его словам, нынешний форум собрал более 800 делегатов из 79 субъектов РФ и всех областей Белоруссии. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Кремля.  «Хотел бы поблагодарить всех вас за реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнерства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов. Важно, что практически все субъекты Российской Федерации и области Белоруссии участвуют в реализации многочисленных взаимовыгодных совместных проектов», — отметил Владимир Путин. Он также добавил, что участниками текущего форума стали более 800 делегатов из 79 российских субъектов РФ и всех областей Белоруссии.  В своем обращении президент сообщил, что на Россию приходится около 60% внешнеторгового оборота Белоруссии, а в прошлом году товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума — более 50 миллиардов долларов. По объему инвестиций в белорусскую экономику Россия занимает первое место (около 5 млрд долларов). По итогам форума планируется подписание порядка ста коммерческих контрактов на сумму около 20 млрд рублей. Отдельное внимание в этом году уделено вопросам поддержки молодежи. На форуме обсуждаются проекты по раскрытию потенциала молодых людей, их профессиональной реализации, формированию духовно-нравственных ориентиров. Среди инициатив — проведение молодежных фестивалей, профсоюзных форумов и образовательных программ, обмен студентами и учеными, поддержка совместных проектов в сферах науки и технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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