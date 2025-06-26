26 июня 2025

Главу Колпинского района задержали в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В задержании участвовали сотрудники ФСБ
В задержании участвовали сотрудники ФСБ Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета совместно с региональным управлением ФСБ задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации города Колпино Дмитрия Кохно. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу, в отношении обоих чиновников возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

«Логвиненко и Кохно задержаны следователями СК и оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — рассказали в telegram-канале пресс-службы ведомства. 

По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно получили через посредника не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора коммерческой организации по благоустройству города. Взамен чиновники обещали содействие конкретной компании по ремонту дорог. 

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В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета совместно с региональным управлением ФСБ задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации города Колпино Дмитрия Кохно. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу, в отношении обоих чиновников возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. «Логвиненко и Кохно задержаны следователями СК и оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — рассказали в telegram-канале пресс-службы ведомства.  По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно получили через посредника не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора коммерческой организации по благоустройству города. Взамен чиновники обещали содействие конкретной компании по ремонту дорог. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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