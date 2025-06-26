Главу Колпинского района задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета совместно с региональным управлением ФСБ задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации города Колпино Дмитрия Кохно. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу, в отношении обоих чиновников возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
«Логвиненко и Кохно задержаны следователями СК и оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — рассказали в telegram-канале пресс-службы ведомства.
По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно получили через посредника не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора коммерческой организации по благоустройству города. Взамен чиновники обещали содействие конкретной компании по ремонту дорог.
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