Россия имеет потенциал стать супердержавой на рынке редкоземельных металлов и лития за счет разработки месторождений на Кольском полуострове и в Якутии, однако Китай, обладая технологическим и рыночным преимуществом, скорее всего, получит основную выгоду. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
«Россия имеет потенциал стать супердержавой в области снабжения мировой экономики критически важными сырьевыми ресурсами. Яркими примерами являются месторождения редкоземельных металлов Ловозеро и Хибины на Кольском полуострове, а также месторождение Томтор в Якутии», — пишет NZZ.
По данным издания, Россия, обладая огромной территорией и задокументированными запасами, занимает лишь шестое место в мировой добыче редкоземов и не представлена на рынке лития, где доминируют Китай, Австралия и Чили. Разработка месторождений осложняется суровым климатом, таянием вечной мерзлоты и отсутствием технологий сепарации, доступных преимущественно Китаю. Это может привести к экспорту российского сырья в КНР для переработки, усиливая зависимость Москвы от Пекина. Политические риски, коррупция и противодействие Запада, стремящегося снизить зависимость от китайских поставок, создают дополнительные препятствия для реализации амбиций России.
NZZ также отмечает, что выход РФ на рынок редкоземов и лития может изменить баланс сил в глобальной экономике, но требует значительных инвестиций и времени — от разведки до добычи может пройти десятилетие. Китай, контролирующий переработку и основные рынки сбыта, может использовать свое влияние, чтобы ограничить конкуренцию, предложив России технологическую помощь в обмен на льготные поставки. Это, по мнению издания, делает Пекин главным бенефициаром российских планов, в то время как Запад, включая США и ЕС, будет стремиться защитить свои интересы, поддерживая альтернативные источники сырья, например через соглашения с Украиной или странами Латинской Америки.
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