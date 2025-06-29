Страны-участницы НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, что породило важный проблемный вопрос — смогут ли они реализовать это обещание на практике. По мнениям зарубежных аналитиков, эти изменения потребуют слишком больших затрат. В частности, резкий скачок инвестиций в оборону потребует масштабной работы по изменению экономики, а в противном случае приведет не к модернизации вооруженных сил, а к инфляции.
«Проблема с обязательством НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году заключается в том, сможет ли Североатлантический альянс продемонстрировать надёжный путь к выполнению своих обещаний», — сообщил старший научный сотрудник программы Forward Defense и Трансатлантической инициативы по безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете Роб Мюррей, его слова опубликованы на сайте совета. Он отметил, что к 2024 году все страны НАТО должны были достичь 2-процентных расходов на оборону. Однако эту договоренность смогли выполнить далеко не все. А некоторые страны, в частности, Испания, хоть и достигли таких расходов, но не смогли должным образом модернизировать свои вооруженные силы.
«И в этом проблема. Когда политические обязательства не подкрепляются действиями, сдерживание подрывается. Наши противники это замечают. Как и наша общественность», — подчеркнул Мюррей. По его словам, перестраивание оборонных расходов под 5% ВВП требует от союзников целого ряда финансовых мер: создание особой стратегии, пересмотр оборонного капитала, привлечение инвесторов, мобилизация частного и венчурного капиталов, стимуляция коммерческих банков, создание специального оборонного банка и так далее. Вся финансовая архитектура Запада теперь должна строиться с учетом того факта, что он «больше не находится в состоянии мирного времени».
При этом европейские страны должны будут «отдавать на нужды НАТО» почти два триллиона долларов ежегодно. Без длинного списка реформ такой скачок инвестиций в оборону Альянса приведет к инфляции, а не к модернизации обороноспособности, подчеркнул Мюррей. «Признаки уже налицо: 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые до 2022 года стоили две тысячи долларов, теперь стоят более восьми тысяч», — отметил Мюррей.
Ранее, на саммите НАТО в Гааге, страны-участницы договорились повысить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. Там оправдали это некоей угрозой, которая якобы исходит от России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад использует миф о российской угрозе для продолжения политики собственной милитаризации, слова главы государства передает MK.RU.
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