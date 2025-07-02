«Уходим от пляжного варианта»: стилист Лисовец рассказал мужчинам, что носить летом

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец специально для читателей URA.RU рассказал, что должно быть в гардеробе этим летом. Эксперт убежден, что мужчинам в этом сезоне стоит пересмотреть не только свой гардероб, но также и повседневные привычки.
«Если брать мировой тренд, сейчас он заточен на элегантность на всех показах. Мы уходим от пляжного варианта, когда носили трикотажные шорты, оверсайз футболки. Этот образ наконец-то ушел. Сегодня это не тренд. Сегодня у мужчин — ухоженные волосы, рубашка, брюки, шорты. Все то, что делает вас не андеграундным и гранжевым, а более элегантным», — говорит Лисовец.
Летом можно носить брюки, джинсовые шорты с рубашкой и галстуком. Модный эксперт рекомендует миксовать спортивное и классическое. «У брендов, за которыми я наблюдаю, которые являются трендсеттерами, появляется все больше костюмов. Да, они не совсем классические, но в любом случае это пиджак и двухбортный, и обычный, и чуть широкий, и приталенный, и стилистика 70-х годов, бархатные, даже с орнаментом. А еще тренд на расклешенные брюки», — поясняет эксперт.
Он отметил, что россиянам стоит забыть исключительно о спортивном стиле, к которому уже многие привыкли, так как он, несомненно, удобен. Если разбавить его модными тенденциями, это «сделает вас чуть-чуть таким деловым, элитным человеком», убежден Владислав.
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