В Екатеринбурге на улице Хохрякова, 102, силовики с общественниками накрыли, задержав пятерых секс-работниц и администратора. После прошлогодней проверки нелегальный бизнес вернулся в родные стены, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Прайс на услуги обозначали сами секс-сотрудницы на одном из сайтов — в среднем порядка шести тысяч рублей за час. Клиент выбирал понравившуюся девушку, ему сообщали адрес. Рулила процессом на месте администраторша, ловко отвечая сразу на несколько телефонов», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
По его словам, девушек посадили в машину полка ППСП и увезли в отдел полиции, где на них составили протокол. «Наверняка вернутся сюда снова — будем держать адрес на контроле», — отметил общественник.
На прошлой неделе в Екатеринбурге накрыли бордель на улице Восточной, 6. Там по совместительству была организована вебкам-студия. При облаве на рабочих местах поймали девушек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!