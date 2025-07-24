В центре Екатеринбурга накрыли проститутошную с секс-работницами. Видео

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Девушек увезли в отдел полиции
Девушек увезли в отдел полиции Фото:

В Екатеринбурге на улице Хохрякова, 102, силовики с общественниками накрыли, задержав пятерых секс-работниц и администратора. После прошлогодней проверки нелегальный бизнес вернулся в родные стены, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Прайс на услуги обозначали сами секс-сотрудницы на одном из сайтов — в среднем порядка шести тысяч рублей за час. Клиент выбирал понравившуюся девушку, ему сообщали адрес. Рулила процессом на месте администраторша, ловко отвечая сразу на несколько телефонов», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, девушек посадили в машину полка ППСП и увезли в отдел полиции, где на них составили протокол. «Наверняка вернутся сюда снова — будем держать адрес на контроле», — отметил общественник.

На прошлой неделе в Екатеринбурге накрыли бордель на улице Восточной, 6. Там по совместительству была организована вебкам-студия. При облаве на рабочих местах поймали девушек.

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В Екатеринбурге на улице Хохрякова, 102, силовики с общественниками накрыли, задержав пятерых секс-работниц и администратора. После прошлогодней проверки нелегальный бизнес вернулся в родные стены, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Прайс на услуги обозначали сами секс-сотрудницы на одном из сайтов — в среднем порядка шести тысяч рублей за час. Клиент выбирал понравившуюся девушку, ему сообщали адрес. Рулила процессом на месте администраторша, ловко отвечая сразу на несколько телефонов», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, девушек посадили в машину полка ППСП и увезли в отдел полиции, где на них составили протокол. «Наверняка вернутся сюда снова — будем держать адрес на контроле», — отметил общественник. На прошлой неделе в Екатеринбурге накрыли бордель на улице Восточной, 6. Там по совместительству была организована вебкам-студия. При облаве на рабочих местах поймали девушек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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