Скандальный дизайнер Артемий Лебедев побывал в ресторане Gavi (входит в компанию Resta Management, принадлежит бизнесмену Олегу Флеганову). Заведение из Екатеринбурга запало в душу блогеру, о чем он не забыл упомянуть (хоть и очень кратко) в отзывах на «Яндекс Картах».
«Уровень!» — рецензировал Лебедев и поставил ресторану пять звезд. Комментарий на площадке отклонили, что возмутило дизайнера. «„Яндекс Карты“ могут нанимать сколько угодно одноклеточных безграмотных рецензентов (включая тупой ИИ), но никто не запретит мне постить эти рецензии у себя», — написал блогер и выложил их на миллионную аудиторию.
Последний раз Лебедев был замечен в Екатеринбурге 8 мая. Он был на театральной постановке, посвященной Великой Отечественной войне.
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