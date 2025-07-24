Под Екатеринбургом солдату отказали в выплате за ранение на СВО

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Солдат получил ранение в январе 2023 года (архивное фото)
Солдат получил ранение в январе 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало военнослужащему в региональной выплате за ранение в зоне спецоперации на Украине. Мужчина состоял в организации, которая помогала Минобороны на фронте, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Участнику спецоперации отказано в назначении единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в спецоперации. Медучреждением представлены документы, в которых содержались сведения о позывном и номере жетона гражданина, без указания персональных данных», — пояснили там.

Прокуратура обратилась с иском в Первоуральский горсуд с иском. В ходе заседания были предоставлены наградные материалы с номером жетона, сам жетон участника СВО и другие сведения. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав учреждение выплатить бойцу 150 тысяч рублей.

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В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало военнослужащему в региональной выплате за ранение в зоне спецоперации на Украине. Мужчина состоял в организации, которая помогала Минобороны на фронте, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Участнику спецоперации отказано в назначении единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в спецоперации. Медучреждением представлены документы, в которых содержались сведения о позывном и номере жетона гражданина, без указания персональных данных», — пояснили там. Прокуратура обратилась с иском в Первоуральский горсуд с иском. В ходе заседания были предоставлены наградные материалы с номером жетона, сам жетон участника СВО и другие сведения. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав учреждение выплатить бойцу 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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