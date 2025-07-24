Под Екатеринбургом солдату отказали в выплате за ранение на СВО

В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало военнослужащему в региональной выплате за ранение в зоне спецоперации на Украине. Мужчина состоял в организации, которая помогала Минобороны на фронте, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Участнику спецоперации отказано в назначении единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия подтверждения факта получения ранения в период участия в спецоперации. Медучреждением представлены документы, в которых содержались сведения о позывном и номере жетона гражданина, без указания персональных данных», — пояснили там.
Прокуратура обратилась с иском в Первоуральский горсуд с иском. В ходе заседания были предоставлены наградные материалы с номером жетона, сам жетон участника СВО и другие сведения. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав учреждение выплатить бойцу 150 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!