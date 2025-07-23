В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции нашли у предпринимательницы пять коробок поддельного алкоголя. Всего изъяли 50 литров незаконной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе полиции города.
«Несмотря на все заверения индивидуальной предпринимательницы об отсутствии алкоголя, сотрудники полиции провели осмотр помещений бывшей сауны. В результате стражи правопорядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота 5 коробок немаркированной алкогольной продукции», — рассказали в telegram-канале ведомства.
По итогу на женщину составили административный протокол. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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