23 июля 2025

В Свердловской области за полгода появилось 23 новых миллионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане стали богаче на 1,1 млрд рублей Фото:

В Свердловской области за первое полугодие 2025 года появилось 23 лотерейных миллионера. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». Таким образом регион занял пятое место в десятке «везунчиков».

Обошли его Москва и Московская область (141 лотерейный миллионер); Санкт-Петербург и Ленинградская область (44); Краснодарский край (40) и Башкирия (27). С шестого по десятое место расположились Пермский край (21 лотерейный миллионер); ХМАО (20); Красноярский край (19); Новосибирская область (17) и Челябинская область (17).

Пятое место заняли свердловчане среди регионов и в двадцатке по общей сумме выигрышей в лотереях от «Столото». За первое полугодие они умудрились выиграть более 1,1 млрд рублей. Во всей России за этот период было разыграно 35,5 миллиардов.

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В Свердловской области за первое полугодие 2025 года появилось 23 лотерейных миллионера. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». Таким образом регион занял пятое место в десятке «везунчиков». Обошли его Москва и Московская область (141 лотерейный миллионер); Санкт-Петербург и Ленинградская область (44); Краснодарский край (40) и Башкирия (27). С шестого по десятое место расположились Пермский край (21 лотерейный миллионер); ХМАО (20); Красноярский край (19); Новосибирская область (17) и Челябинская область (17). Пятое место заняли свердловчане среди регионов и в двадцатке по общей сумме выигрышей в лотереях от «Столото». За первое полугодие они умудрились выиграть более 1,1 млрд рублей. Во всей России за этот период было разыграно 35,5 миллиардов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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