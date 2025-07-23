В Свердловской области за первое полугодие 2025 года появилось 23 лотерейных миллионера. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». Таким образом регион занял пятое место в десятке «везунчиков».
Обошли его Москва и Московская область (141 лотерейный миллионер); Санкт-Петербург и Ленинградская область (44); Краснодарский край (40) и Башкирия (27). С шестого по десятое место расположились Пермский край (21 лотерейный миллионер); ХМАО (20); Красноярский край (19); Новосибирская область (17) и Челябинская область (17).
Пятое место заняли свердловчане среди регионов и в двадцатке по общей сумме выигрышей в лотереях от «Столото». За первое полугодие они умудрились выиграть более 1,1 млрд рублей. Во всей России за этот период было разыграно 35,5 миллиардов.
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