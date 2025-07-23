В Свердловской области за полгода появилось 23 новых миллионера

24 июля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали богаче на 1,1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области за первое полугодие 2025 года появилось 23 лотерейных миллионера. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». Таким образом регион занял пятое место в десятке «везунчиков». Обошли его Москва и Московская область (141 лотерейный миллионер); Санкт-Петербург и Ленинградская область (44); Краснодарский край (40) и Башкирия (27). С шестого по десятое место расположились Пермский край (21 лотерейный миллионер); ХМАО (20); Красноярский край (19); Новосибирская область (17) и Челябинская область (17). Пятое место заняли свердловчане среди регионов и в двадцатке по общей сумме выигрышей в лотереях от «Столото». За первое полугодие они умудрились выиграть более 1,1 млрд рублей. Во всей России за этот период было разыграно 35,5 миллиардов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за первое полугодие 2025 года появилось 23 лотерейных миллионера. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». Таким образом регион занял пятое место в десятке «везунчиков». Обошли его Москва и Московская область (141 лотерейный миллионер); Санкт-Петербург и Ленинградская область (44); Краснодарский край (40) и Башкирия (27). С шестого по десятое место расположились Пермский край (21 лотерейный миллионер); ХМАО (20); Красноярский край (19); Новосибирская область (17) и Челябинская область (17). Пятое место заняли свердловчане среди регионов и в двадцатке по общей сумме выигрышей в лотереях от «Столото». За первое полугодие они умудрились выиграть более 1,1 млрд рублей. Во всей России за этот период было разыграно 35,5 миллиардов.