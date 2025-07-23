После старта коллаборации «Вкусно и точка» и Hello Kitty не все жители Екатеринбурга успели попробовать популярный розовый бургер. Для тех, кто не успел урвать новинку, начали продавать коробки после съеденного фастфуда. Цена за упаковку — тысяча рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«В наличии 2 пустые коробки от розового бургера и 2 пустые коробки от бокса с наггетсами. Каждая по 1000 рублей», — сказано в объявлении.
Коллаборация появилась в меню ресторана быстрого питания 21 июля. В Екатеринбурге ажиотаж был настолько велик, что все запасы разобрали спустя два дня. Подробнее о том, когда ждать следующий завоз розовых булочек и как они на вкус — в материале URA.RU.
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