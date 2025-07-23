23 июля 2025

В Екатеринбурге продают коробки от популярных розовых бургеров за тысячи рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена за одну коробочку 1000 рублей
Цена за одну коробочку 1000 рублей Фото:

После старта коллаборации «Вкусно и точка» и Hello Kitty не все жители Екатеринбурга успели попробовать популярный розовый бургер. Для тех, кто не успел урвать новинку, начали продавать коробки после съеденного фастфуда. Цена за упаковку — тысяча рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«В наличии 2 пустые коробки от розового бургера и 2 пустые коробки от бокса с наггетсами. Каждая по 1000 рублей», — сказано в объявлении.

Коллаборация появилась в меню ресторана быстрого питания 21 июля. В Екатеринбурге ажиотаж был настолько велик, что все запасы разобрали спустя два дня. Подробнее о том, когда ждать следующий завоз розовых булочек и как они на вкус — в материале URA.RU.

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После старта коллаборации «Вкусно и точка» и Hello Kitty не все жители Екатеринбурга успели попробовать популярный розовый бургер. Для тех, кто не успел урвать новинку, начали продавать коробки после съеденного фастфуда. Цена за упаковку — тысяча рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «В наличии 2 пустые коробки от розового бургера и 2 пустые коробки от бокса с наггетсами. Каждая по 1000 рублей», — сказано в объявлении. Коллаборация появилась в меню ресторана быстрого питания 21 июля. В Екатеринбурге ажиотаж был настолько велик, что все запасы разобрали спустя два дня. Подробнее о том, когда ждать следующий завоз розовых булочек и как они на вкус — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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