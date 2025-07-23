23 июля 2025

Свердловчанин оформил крупный кредит на мать, она пошла в суд

Житель Режа взял кредит в 240 тысяч рублей на имя матери
© Служба новостей «URA.RU»
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Кредит он взял с помощью телефона матери
Кредит он взял с помощью телефона матери Фото:

Житель Режа (Свердловская область) оформил кредит в 240 тысяч рублей на имя матери. Узнав об этом, женщина обратилась в полицию с заявлением, по факту которого завели уголовное дело, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сына в связи с примирением сторон», — сказали в инстанции. Женщина пояснила, что сын полностью вернул деньги, принес искренние извинения, а после проступка изменил свое отношение к жизни — устроился на работу, создал семью и ждет ребенка.

Сам обвиняемый также признал вину. Режевской горсуд, рассмотрев материалы дела, уголовное дело прекратил.

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Житель Режа (Свердловская область) оформил кредит в 240 тысяч рублей на имя матери. Узнав об этом, женщина обратилась в полицию с заявлением, по факту которого завели уголовное дело, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сына в связи с примирением сторон», — сказали в инстанции. Женщина пояснила, что сын полностью вернул деньги, принес искренние извинения, а после проступка изменил свое отношение к жизни — устроился на работу, создал семью и ждет ребенка. Сам обвиняемый также признал вину. Режевской горсуд, рассмотрев материалы дела, уголовное дело прекратил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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