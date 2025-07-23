Свердловчанин оформил крупный кредит на мать, она пошла в суд

Житель Режа (Свердловская область) оформил кредит в 240 тысяч рублей на имя матери. Узнав об этом, женщина обратилась в полицию с заявлением, по факту которого завели уголовное дело, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сына в связи с примирением сторон», — сказали в инстанции. Женщина пояснила, что сын полностью вернул деньги, принес искренние извинения, а после проступка изменил свое отношение к жизни — устроился на работу, создал семью и ждет ребенка.
Сам обвиняемый также признал вину. Режевской горсуд, рассмотрев материалы дела, уголовное дело прекратил.
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