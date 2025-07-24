Любимый яхт-клуб свердловской элиты хотят снести

Единственный в Екатеринбурге яхт-клуб «Коматек» на Верх-Исетском пруду — излюбленное место свердловского истеблишмента — хотят снести, оставив детей без возможности заниматься парусным спортом. Владелец яхт-клуба Юрий Крюченков вместе с учениками и их родителями готовится обратиться к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру и полпреду Артему Жоге.
«Речь идет об отсутствии некоторых регламентов стыковки градостроительного, земельного и водного кодекса. И это позволяет всем недоброжелателям пытаться как-то повлиять на существование объектов, которые как раз находятся на стыке береговых линий и водных пространств», — поделился Крюченков.
На данный момент в школах, относящихся к яхт-клубу, обучается около 400 детей. Объектом спора с 2024 года является эллинг, где команда хранит и ремонтирует судна. «Враги», как их назвал владелец «Коматека», добиваются сноса постройки и забора.
«Ученики наших школ страдают. Если будет принято решение [о сносе], все три школы можно закрывать, потому что им заниматься негде. Тогда пусть все ребятишки сидят в гаджетах, зарабатывают себе всякие остеохондрозы», — рассказал Крюченков.
В 2024 году предпринимательница, владеющая несколькими помещениями в здании эллинга уже просила демонтировать его, так как считала постройку самовольной. Крюченков заручился поддержкой на тот момент губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.
Яхт-клуб ведет начал свою историю с 1990-х годов, Крюченков основал его вместе с Владимиром Белоглазовым — легендарным экс-директором УГМК по общим вопросам (скончался в 2021 году). Особую известность площадка получила в 2000-х — как организатор регаты «Ява-Трофи», получившей со временем статус международных соревнований. Здесь частенько плавал на яхте Куйвашев. Говорят, свою яхту здесь хотел поставить миллиардер Виктор Вексельберг («Ренова»).
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