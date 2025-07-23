Екатеринбуржец рассказал, как зарезал таксистку, чей труп возил по городу. Видео

СК показал допрос екатеринбуржца, который зарезал таксистку и возил ее по городу

24 июля 2025 в 09:55 Размер текста - 17 +

Андрей Мартюшев уже находится в следственном изоляторе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Свердловские следователи опубликовали видео, на котором 26-летний Андрей Мартюшев рассказывает, как убивал 38-летнюю таксистку Екатерину Титову в машине. Он нанес ей 82 ножевых ранения. «[С какой целью за ножом полезли? Убить ее?] Угу. Достал [нож] и вот так ударил. После двух ударов она начала падать. Затем наносил еще удары в горло и грудную клетку», — описывает Мартюшев. Он утверждал, что всего нанес 10-12 ударов, но на теле жертвы нашли 82 ножевых ранения. Труп Титовой обнаружили на Пермском тракте в брошенном автомобиле 19 июля. По версии следствия, незадолго до трагедии Екатерина познакомилась с Андреем в соцсетях: они договорились о встрече. Пьяный мужчина зарезал ее, а после сел за руль и поехал по городу. Выехав с заправки, он повредил колеса и бросил автомобиль. Силовики задержали его на съемной квартире в Екатеринбурге. На допросе он заявил, что убил ее, просто потому что ему в голову пришла такая мысль. Мартюшева заключили под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские следователи опубликовали видео, на котором 26-летний Андрей Мартюшев рассказывает, как убивал 38-летнюю таксистку Екатерину Титову в машине. Он нанес ей 82 ножевых ранения. «[С какой целью за ножом полезли? Убить ее?] Угу. Достал [нож] и вот так ударил. После двух ударов она начала падать. Затем наносил еще удары в горло и грудную клетку», — описывает Мартюшев. Он утверждал, что всего нанес 10-12 ударов, но на теле жертвы нашли 82 ножевых ранения. Труп Титовой обнаружили на Пермском тракте в брошенном автомобиле 19 июля. По версии следствия, незадолго до трагедии Екатерина познакомилась с Андреем в соцсетях: они договорились о встрече. Пьяный мужчина зарезал ее, а после сел за руль и поехал по городу. Выехав с заправки, он повредил колеса и бросил автомобиль. Силовики задержали его на съемной квартире в Екатеринбурге. На допросе он заявил, что убил ее, просто потому что ему в голову пришла такая мысль. Мартюшева заключили под стражу.