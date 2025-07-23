Искалеченный свердловский офицер получит неожиданный подарок. Фото

Парализованному свердловскому офицеру белорусы изготовят инвалидную коляску

24 июля 2025 в 11:36 Размер текста - 17 +

В период с 2022 по 2024 год Иван выполнял боевых задач на СВО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Боевому офицеру и участнику СВО Ивану Чабину из Полевского, который после минно-взрывного ранения оказался парализован, предоставят специализированную инвалидную коляску. Это средство передвижения необходимо ему для занятий спортом, в частности, для игры в баскетбол. Изготовят индивидуальную коляску в Беларуси, а все финансовые затраты на себя взял депутат Екатеринбургской городской думы и ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. Подробности — в материале URA.RU. История Ивана, ставшего инвалидом после тяжелого ранения, ранее освещалась URA.RU. В 2022 году, несмотря на отказы по состоянию здоровья он добровольно отправился на фронт, сначала заключив контракт с ЧВК «Вагнер». После истечения срока Иван продолжил службу в Минобороны, где в батальоне «Урал» дослужился до командира взвода в звании лейтенанта. В апреле 2024 года во время боевой задачи в районе Очеретино его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Полученное тяжелое ранение приковало Ивана к инвалидной коляске. Сергей Павленко посетил Областной центр реабилитации инвалидов, где проходила тренировка команды по баскетболу на колясках «Пари-Урал», в состав которой входит Чабин. Депутат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Иван сохранил интерес к спорту и активному образу жизни. «Я поддержал Ивана и взял на себя финансовые расходы на изготовление и доставку из Беларуси для него специализированной коляски для занятий баскетболом», — отметил он. «Планируется закупка новых колясок, а также приобретение спортивного инвентаря, в частности, баскетбольных мячей и формы, с целью создания необходимых условий для полноценного тренировочного процесса спортсменов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевому офицеру и участнику СВО Ивану Чабину из Полевского, который после минно-взрывного ранения оказался парализован, предоставят специализированную инвалидную коляску. Это средство передвижения необходимо ему для занятий спортом, в частности, для игры в баскетбол. Изготовят индивидуальную коляску в Беларуси, а все финансовые затраты на себя взял депутат Екатеринбургской городской думы и ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. Подробности — в материале URA.RU. История Ивана, ставшего инвалидом после тяжелого ранения, ранее освещалась URA.RU. В 2022 году, несмотря на отказы по состоянию здоровья он добровольно отправился на фронт, сначала заключив контракт с ЧВК «Вагнер». После истечения срока Иван продолжил службу в Минобороны, где в батальоне «Урал» дослужился до командира взвода в звании лейтенанта. В апреле 2024 года во время боевой задачи в районе Очеретино его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Полученное тяжелое ранение приковало Ивана к инвалидной коляске. Сергей Павленко посетил Областной центр реабилитации инвалидов, где проходила тренировка команды по баскетболу на колясках «Пари-Урал», в состав которой входит Чабин. Депутат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Иван сохранил интерес к спорту и активному образу жизни. «Я поддержал Ивана и взял на себя финансовые расходы на изготовление и доставку из Беларуси для него специализированной коляски для занятий баскетболом», — отметил он. «Планируется закупка новых колясок, а также приобретение спортивного инвентаря, в частности, баскетбольных мячей и формы, с целью создания необходимых условий для полноценного тренировочного процесса спортсменов».