23 июля 2025

Искалеченный свердловский офицер получит неожиданный подарок. Фото

Парализованному свердловскому офицеру белорусы изготовят инвалидную коляску
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, война, автомобиль, подготовка, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, буханка, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
В период с 2022 по 2024 год Иван выполнял боевых задач на СВО (архивное фото) Фото:

Боевому офицеру и участнику СВО Ивану Чабину из Полевского, который после минно-взрывного ранения оказался парализован, предоставят специализированную инвалидную коляску. Это средство передвижения необходимо ему для занятий спортом, в частности, для игры в баскетбол. Изготовят индивидуальную коляску в Беларуси, а все финансовые затраты на себя взял депутат Екатеринбургской городской думы и ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. Подробности — в материале URA.RU.

История Ивана, ставшего инвалидом после тяжелого ранения, ранее освещалась URA.RU. В 2022 году, несмотря на отказы по состоянию здоровья он добровольно отправился на фронт, сначала заключив контракт с ЧВК «Вагнер». После истечения срока Иван продолжил службу в Минобороны, где в батальоне «Урал» дослужился до командира взвода в звании лейтенанта. В апреле 2024 года во время боевой задачи в районе Очеретино его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Полученное тяжелое ранение приковало Ивана к инвалидной коляске.

Сергей Павленко посетил Областной центр реабилитации инвалидов, где проходила тренировка команды по баскетболу на колясках «Пари-Урал», в состав которой входит Чабин. Депутат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Иван сохранил интерес к спорту и активному образу жизни. «Я поддержал Ивана и взял на себя финансовые расходы на изготовление и доставку из Беларуси для него специализированной коляски для занятий баскетболом», — отметил он. «Планируется закупка новых колясок, а также приобретение спортивного инвентаря, в частности, баскетбольных мячей и формы, с целью создания необходимых условий для полноценного тренировочного процесса спортсменов».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевому офицеру и участнику СВО Ивану Чабину из Полевского, который после минно-взрывного ранения оказался парализован, предоставят специализированную инвалидную коляску. Это средство передвижения необходимо ему для занятий спортом, в частности, для игры в баскетбол. Изготовят индивидуальную коляску в Беларуси, а все финансовые затраты на себя взял депутат Екатеринбургской городской думы и ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. Подробности — в материале URA.RU. История Ивана, ставшего инвалидом после тяжелого ранения, ранее освещалась URA.RU. В 2022 году, несмотря на отказы по состоянию здоровья он добровольно отправился на фронт, сначала заключив контракт с ЧВК «Вагнер». После истечения срока Иван продолжил службу в Минобороны, где в батальоне «Урал» дослужился до командира взвода в звании лейтенанта. В апреле 2024 года во время боевой задачи в районе Очеретино его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Полученное тяжелое ранение приковало Ивана к инвалидной коляске. Сергей Павленко посетил Областной центр реабилитации инвалидов, где проходила тренировка команды по баскетболу на колясках «Пари-Урал», в состав которой входит Чабин. Депутат подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Иван сохранил интерес к спорту и активному образу жизни. «Я поддержал Ивана и взял на себя финансовые расходы на изготовление и доставку из Беларуси для него специализированной коляски для занятий баскетболом», — отметил он. «Планируется закупка новых колясок, а также приобретение спортивного инвентаря, в частности, баскетбольных мячей и формы, с целью создания необходимых условий для полноценного тренировочного процесса спортсменов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...