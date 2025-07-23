23 июля 2025

Троих свердловских солдат освободили из украинского плена. Видео

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Военнослужащие прилетели в Подмосковье (архивное фото)
Военнослужащие прилетели в Подмосковье (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троих жителей Свердловской области вернули из плена на территории Украины. Военнослужащие приземлились в подмосковном аэродроме на самолете ИЛ-76, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них — житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся — житель Каменска-Уральского. Сейчас буду сообщать главам. И третий из Екатеринбурга», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

Бойцов вернули на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля. В начале месяца домой из украинского плена освободили пятерых свердловчан.

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Троих жителей Свердловской области вернули из плена на территории Украины. Военнослужащие приземлились в подмосковном аэродроме на самолете ИЛ-76, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них — житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся — житель Каменска-Уральского. Сейчас буду сообщать главам. И третий из Екатеринбурга», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте». Бойцов вернули на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля. В начале месяца домой из украинского плена освободили пятерых свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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