Троих жителей Свердловской области вернули из плена на территории Украины. Военнослужащие приземлились в подмосковном аэродроме на самолете ИЛ-76, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них — житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся — житель Каменска-Уральского. Сейчас буду сообщать главам. И третий из Екатеринбурга», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».
Бойцов вернули на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля. В начале месяца домой из украинского плена освободили пятерых свердловчан.
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