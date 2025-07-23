Восьмимесячный Тема Печайтис из Каменска-Уральского столкнулся с редким и невероятно сложным диагнозом — синдромом Крузона, требующим немедленного медицинского вмешательства. Для малыша запланирована сложная и жизненно важная операция по установке шунта, которая должна быть проведена в Екатеринбурге до конца июля. О том, сколько средств потребуется мальчику, чтобы пройти весь курс лечения — в материале URA.RU.
Текст о мальчике с необычной внешностью с Урала появился на сайте URA.RU 22 июля. Тогда агентство рассказывало, что Тема появился на свет с тяжелыми осложнениями. Первые недели жизни малыш провел на аппарате ИВЛ. Уже тогда специалисты заподозрили редкое генетическое заболевание, что подтвердил последующий анализ. После обследования в Москве врачи пришли к выводу, что Темe необходима операция по выдвижению костей черепа с помощью специальных аппаратов. Эта процедура позволит избежать тяжелых осложнений, включая повышение внутричерепного давления и нарушения работы мозга. Стоимость полного курса лечения составляет 1 642 850 рублей — сумма, неподъемная для семьи Печайтис.
Синдром Крузона — редкое генетическое заболевание, при котором происходит преждевременное сращение швов черепа. Это приводит к деформации лицевой и мозговой частей головы, изменению черт лица, а также к возможным нарушениям слуха, зрения и отставанию в развитии. У детей с этим синдромом могут наблюдаться выраженные выступы лба, плоский затылок и трудности с удержанием головы.
В ближайшие дни малышу предстоит операция по установке шунта. Мама мальчика Дарья отмечает, что семья не теряет надежды. «Мы не сдаемся. Надеемся, что все пройдет благополучно, и в скором времени мы снова будем дома», — сказала она.
После предстоящей операции Темe потребуется как минимум еще одно хирургическое вмешательство. На данный момент у семьи нет средств на дальнейшее лечение. Каждый из нас может внести свой вклад в судьбу мальчика. Помочь ему можно несколькими способами:
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