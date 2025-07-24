В свердловском заксо жестко поспорили из-за новых тарифов и осадили коммуниста

На комитете по развитию инфраструктуры и жилищной политики в свердловском заксобрании разгорелся жаркий спор из-за новой системы формирования тарифов на тепло. Вопрос предложил включить в повестку вице-спикер заксо, коммунист Александр Ивачев, выступающий против новой схемы. Но слова ему не дали, более того, посоветовали не пиариться на теме ЖКХ, рассказал URA.RU один из участников встречи.
С докладом о том, как будет работать новая схема формирования тарифов, выступил профильный вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко. «Он объяснил, что необходимо реконструировать теплосети, потому что там серьезный износ. Если ничего не менять, то они будут ветшать и дальше, увеличится число коммунальных аварий. Новая схема формирования тарифов не предусматривает никаких бюджетных вливаний: только тарифная составляющая, которая вырастет незначительно, и деньги инвесторов», — пересказал выступление Гейко один из участников заседания.
Ивачев же утверждает, что на реформу частным поставщикам тепла нужно выделить 114 миллиардов рублей. «Это безумно большие деньги! Большую часть из которых заложат в новый тариф для населения… Мое обращение не было рассмотрено на комитете, заседание закрыли и не дали пригласить трех представителей ТСЖ. Мы считаем, что власти продолжают скрывать конкретные тарифные последствия от принятия схемы. Разговор получился жесткий, в мой адрес звучали обвинения в популизме, что мы „раскачиваем опасную тему“. Прозвучало, как какая-то угроза», — рассказал сам Ивачев.
Гейко посоветовал ему не вводить людей в заблуждение, а экс-мэр Екатеринбурга, первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий порекомендовал молодому коллеге не пиариться на теме ЖКХ.
Ранее URA.RU подробно рассказывало про суть реформы (так называемая «альткотельная»): теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы (в каждом муниципалитете предельный индекс свой). Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше этой нормы, разницу компенсирует государство. А взамен энергетики должны будут инвестировать в ремонт до 100 километров сетей ежегодно.
«Во-первых, схема, которая действует, она вообще в стране не допускает резкого скачка тарифов. ФАС утверждает предельный индекс роста тарифа на территории субъекта, а губернатор на территории каждого муниципалитета. Во-вторых, все прекрасно понимают, что резкий рост тарифов не приведет к увеличению сбора. Число жителей, которые смогут оплачивать, будет меньше просто», — объяснял агентству и экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
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