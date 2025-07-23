Угроза нацбезопасности Украины и звезды соцсетей: кто едет поздравлять свердловчан с Днем города

Митя Фомин и группа «Вирус» едут на Дни города в Свердловскую область

24 июля 2025 в 13:04 Размер текста - 17 +

На все концерты вход будет свободным Фото: Илья Московец © URA.RU Дни города отметят в Свердловской области в последние месяцы лета. Некоторые муниципалитеты готовят сюрпризы: везут таких звезд, как Митя Фомин, группа «Вирус» и прославившуюся благодаря соцсетям группу Mitchel. Каких еще артистов везут в областные центры — в обзоре URA.RU. Нижняя Тура 26 июля горожан ждет викторина для тех, кто празднует День города без алкоголя. 10 счастливчиков смогут получить по 50 тысяч рублей, если пройдут проверку на алкотестере. Также в программе — артисты на ходулях, вечеринка с надувными героями, научное шоу, фестиваль красок холи. Хедлайнерами станут танцевальный проект Only Queens, шоу-дуэт «Милонга», коллектив Level Up, в финале выступит певец Митя Фомин, попавший в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Богданович Праздничные мероприятия пройдут 2 августа. В программе — выставка-ярмарка мастеров, праздничный концерт от местных коллективов, выступление кавер-группы «Формат звука» и «Сухов Band». Звездным гостем в этом году станет группа «Вирус» — исполнители хитов «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Весна». Ивдель Жителей 2 августа ожидают турнир по стритболу, экскурсии по городу, выставка архивных документов. Вечером ожидается грандиозный праздничный концерт с участием DJ Gadyshev, Анюты Морозовой (песни «Луна-луна», «Набери») и группы Mitchel (хиты «А уже фсе», «#ВоДвореХодитСлух»). Камышлов Гуляния устроят 3 августа. Гостей праздника ожидают фестиваль «Земляничный джем», бизнес-попурри, ярмарка, выставка песчаных скульптур. Из популярных музыкантов камышловцы смогут услышать народного артиста России Даниила Крамера и гостей из Москвы Jazz Dance Orchestra. Верхняя Тура Праздник проведут 9 августа. Пока известно, что в город приедут исполнители хитов «Руки прочь», «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол» — группа «Мохито». Также звездой вечера станет коллектив «Играй, гармонь». Сысерть День города отметят 9 августа. Жителей и гостей ждут шествие, концертная программа от местных творческих коллективов, показательные спортивные выступления, выставка мотоклуба, лазертаг. Из артистов город посетят кавер-группа «Булгаков БЭНД», шоу-балеты «Барби шоу» и «Гранат», кавер-группа «Re:cover» и группа барабанщиков «Чувство ритма». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дни города отметят в Свердловской области в последние месяцы лета. Некоторые муниципалитеты готовят сюрпризы: везут таких звезд, как Митя Фомин, группа «Вирус» и прославившуюся благодаря соцсетям группу Mitchel. Каких еще артистов везут в областные центры — в обзоре URA.RU. 26 июля горожан ждет викторина для тех, кто празднует День города без алкоголя. 10 счастливчиков смогут получить по 50 тысяч рублей, если пройдут проверку на алкотестере. Также в программе — артисты на ходулях, вечеринка с надувными героями, научное шоу, фестиваль красок холи. Хедлайнерами станут танцевальный проект Only Queens, шоу-дуэт «Милонга», коллектив Level Up, в финале выступит певец Митя Фомин, попавший в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Праздничные мероприятия пройдут 2 августа. В программе — выставка-ярмарка мастеров, праздничный концерт от местных коллективов, выступление кавер-группы «Формат звука» и «Сухов Band». Звездным гостем в этом году станет группа «Вирус» — исполнители хитов «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Весна». Жителей 2 августа ожидают турнир по стритболу, экскурсии по городу, выставка архивных документов. Вечером ожидается грандиозный праздничный концерт с участием DJ Gadyshev, Анюты Морозовой (песни «Луна-луна», «Набери») и группы Mitchel (хиты «А уже фсе», «#ВоДвореХодитСлух»). Гуляния устроят 3 августа. Гостей праздника ожидают фестиваль «Земляничный джем», бизнес-попурри, ярмарка, выставка песчаных скульптур. Из популярных музыкантов камышловцы смогут услышать народного артиста России Даниила Крамера и гостей из Москвы Jazz Dance Orchestra. Праздник проведут 9 августа. Пока известно, что в город приедут исполнители хитов «Руки прочь», «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол» — группа «Мохито». Также звездой вечера станет коллектив «Играй, гармонь». День города отметят 9 августа. Жителей и гостей ждут шествие, концертная программа от местных творческих коллективов, показательные спортивные выступления, выставка мотоклуба, лазертаг. Из артистов город посетят кавер-группа «Булгаков БЭНД», шоу-балеты «Барби шоу» и «Гранат», кавер-группа «Re:cover» и группа барабанщиков «Чувство ритма».