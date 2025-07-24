ООН не знает о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева

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Журавлев погиб под обстрелом ВСУ
Журавлев погиб под обстрелом ВСУ Фото:

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не имеет данных о том, чтобы Украина расследовала гибель в зоне спецоперации военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который также работал в URA.RU. Об этом заявил официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.

"Нам известно о сообщениях о нападении, совершенном 22 июля 2023 года,.. в результате которого был убит господин Журавлев... Нам ничего не известно о расследовании этого конкретного инцидента украинскими властями", — передает РИА Новости слова представителя.

По его словам, правомерность любого нападения должна рассматриваться индивидуально в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Он добавил, что международные организации продолжают настаивать на прозрачных и независимых расследованиях подобных инцидентов, чтобы привлечь виновников к ответственности.

Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине в Запорожской области. Военкор попал под обстрел ВСУ. Похоронили его 28 июля 2023 года. От имени президента России Владимира Путина Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина. В июле 2025-го в Екатеринбурге состоялась премьера фильма о погибшем журналисте.

В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не имеет данных о том, чтобы Украина расследовала гибель в зоне спецоперации военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который также работал в URA.RU. Об этом заявил официальный представитель организации Тамин Аль-Китан. "Нам известно о сообщениях о нападении, совершенном 22 июля 2023 года,.. в результате которого был убит господин Журавлев... Нам ничего не известно о расследовании этого конкретного инцидента украинскими властями", — передает РИА Новости слова представителя. По его словам, правомерность любого нападения должна рассматриваться индивидуально в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Он добавил, что международные организации продолжают настаивать на прозрачных и независимых расследованиях подобных инцидентов, чтобы привлечь виновников к ответственности. Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине в Запорожской области. Военкор попал под обстрел ВСУ. Похоронили его 28 июля 2023 года. От имени президента России Владимира Путина Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина. В июле 2025-го в Екатеринбурге состоялась премьера фильма о погибшем журналисте. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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