После новости URA.RU об избиении ребенка свердловский СК возбудил дело

24 июля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

О ходе расследования дела будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после заметки URA.RU. В ней сообщалось о жестоком избиении школьника. О расследовании будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. «По данным средств массовой информации, в Екатеринбурге двое местных жителей избили 14-летнего подростка, заподозрив его в противоправных действиях. Отмечается, что несовершеннолетний получил множественные травмы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — говорится в заявлении. Инцидент произошел еще 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во дворе дома на улице Агрономической отец и сын заподозрили одного из подростков в том, что он сломал дверь в их подъезде и испортил стены. Они напали на парня, повалили на землю, пинали и били в живот. Момент расправы попал на видео. Пострадавший подросток с родителями снял побои и написал заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после заметки URA.RU. В ней сообщалось о жестоком избиении школьника. О расследовании будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. «По данным средств массовой информации, в Екатеринбурге двое местных жителей избили 14-летнего подростка, заподозрив его в противоправных действиях. Отмечается, что несовершеннолетний получил множественные травмы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — говорится в заявлении. Инцидент произошел еще 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во дворе дома на улице Агрономической отец и сын заподозрили одного из подростков в том, что он сломал дверь в их подъезде и испортил стены. Они напали на парня, повалили на землю, пинали и били в живот. Момент расправы попал на видео. Пострадавший подросток с родителями снял побои и написал заявление в полицию.