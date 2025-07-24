После новости URA.RU об избиении ребенка свердловский СК возбудил дело

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
О ходе расследования дела будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину Фото:

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после заметки URA.RU. В ней сообщалось о жестоком избиении школьника. О расследовании будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«По данным средств массовой информации, в Екатеринбурге двое местных жителей избили 14-летнего подростка, заподозрив его в противоправных действиях. Отмечается, что несовершеннолетний получил множественные травмы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел еще 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во дворе дома на улице Агрономической отец и сын заподозрили одного из подростков в том, что он сломал дверь в их подъезде и испортил стены. Они напали на парня, повалили на землю, пинали и били в живот. Момент расправы попал на видео. Пострадавший подросток с родителями снял побои и написал заявление в полицию.

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Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после заметки URA.RU. В ней сообщалось о жестоком избиении школьника. О расследовании будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. «По данным средств массовой информации, в Екатеринбурге двое местных жителей избили 14-летнего подростка, заподозрив его в противоправных действиях. Отмечается, что несовершеннолетний получил множественные травмы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („Хулиганство“)», — говорится в заявлении. Инцидент произошел еще 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во дворе дома на улице Агрономической отец и сын заподозрили одного из подростков в том, что он сломал дверь в их подъезде и испортил стены. Они напали на парня, повалили на землю, пинали и били в живот. Момент расправы попал на видео. Пострадавший подросток с родителями снял побои и написал заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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