Со ржавой водой сталкиваются жители разных домов (архивное фото)
Жителям Первоуральска (Свердловская область) настолько не нравится постоянно видеть грязную воду, текущую из крана, что они записали рэп из-за этой ситуации. «Клип» на данную композицию появился в Telegram.
«Посвящаем этот клип жителям нашего города! Смотреть со звуком!» — пишет telegram-канал «[PVK] Первоуральск».
Судя по комментариям под видео, жители оценили музыкальную композицию. На данный момент у «клипа» уже несколько тысяч просмотров.
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