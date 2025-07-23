23 июля 2025

Жители Первоуральска записали рэп из-за ржавой воды. Видео

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Со ржавой водой сталкиваются жители разных домов (архивное фото)
Со ржавой водой сталкиваются жители разных домов (архивное фото) Фото:

Жителям Первоуральска (Свердловская область) настолько не нравится постоянно видеть грязную воду, текущую из крана, что они записали рэп из-за этой ситуации. «Клип» на данную композицию появился в Telegram.

«Посвящаем этот клип жителям нашего города! Смотреть со звуком!» — пишет telegram-канал «[PVK] Первоуральск».

Судя по комментариям под видео, жители оценили музыкальную композицию. На данный момент у «клипа» уже несколько тысяч просмотров.

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Жителям Первоуральска (Свердловская область) настолько не нравится постоянно видеть грязную воду, текущую из крана, что они записали рэп из-за этой ситуации. «Клип» на данную композицию появился в Telegram. «Посвящаем этот клип жителям нашего города! Смотреть со звуком!» — пишет telegram-канал «[PVK] Первоуральск». Судя по комментариям под видео, жители оценили музыкальную композицию. На данный момент у «клипа» уже несколько тысяч просмотров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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