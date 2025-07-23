В Екатеринбурге выпустили на линию 18-ти метровый автобус: там нет кондукторов. Фото

Длинные автобусы Volgabus прошли тестирование по маршруту №49 Екатеринбурга

24 июля 2025 в 14:06 Размер текста - 17 +

Автобус прошел от ЖБИ через Площадь 1905 года до «Меги» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на тестовый рейс по маршруту №49 от микрорайона ЖБИ до ТЦ «Мега» вышел волжский (Волгоградской области) автобус-«гармошка» Volgabus-6271G2, модели которого закупили в количестве 15-ти штук, длиной 18,5 метров. Комиссия проверила ход его движения, удобство на маршрутах, чтобы с 1 августа поставить его на постоянный рейс (13 штук), в том числе на маршрут №51, два останутся в резерве на случай поломок. На тестировании побывал и корреспондент URA.RU. «Есть небольшие замечания по организации дорожного движения. Где-то нужно обнести стоп-линию, где-то ее попозже сделать, чтобы автобусу проще было повернуть. Но в целом структура подходит для движения», — резюмировал замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов. Для Екатеринбурга «гармошки» привычное явление, поэтому даже водителей не пришлось искать со стороны. На маршруты подготовлено до 30 человек. Некоторые, как Бахтияр Кахаров, что на венгерских автобусах Ikarus отработал в «Гортрансе» 13 лет, мечтали вернуться на машины такого класса. Бахтияр Кахаров назвал Volgabus космическим кораблем Фото: Размик Закарян © URA.RU «В 2018-м году Ikarus списали, когда чемпионат по футболу был, и посадили на зеленые МАЗы. На них работали. Думал, больше не будет длинных автобусов в Екатеринбурге. В Челябинске есть, в Перми есть. Я даже хотел туда уйти. А потом сказали, что придет к нам. Обрадовался. Ради удовольствия буду работать. Автобус — космический корабль. Всех заберу, все поместятся, отвезу, куда надо», — пообещал он с горящими глазами. Подчеркнув, что Volgabus чуть длиннее Ikarus, поэтому переживал, что будет сложнее на поворотах и при подъезде к остановкам, но все оказалось намного проще. Вмещает автобус порядка 142 пассажиров, мест для сидения 38, одно предназначено для маломобильных граждан. В автобусе есть зарядные устройства для гаджетов, остановки объявляются с информацией о направлении движения, например «выход к школе №74». Volgabus оснащены новыми валидаторами без чеков. То есть в автобусах не будет кондукторов. Вся информация об оплате уходит в систему расчета пассажиропотока. В случае проверки все покупки будут видны. Пассажир свой оплаченный проезд сможет опознать по последним цифрам мобильного номера телефона. «Будем надеяться, что эта система позволит все-таки повысить оплату и понизить количество безбилетников. В этом автобусе планируется в течение двух месяцев присутствие кондукторов. Но их основная задача повышать платежеспособность, чтобы люди обязательно оплачивали проезд. Они будут показывать, где прикладывается карта», — объяснил директор филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Виктор Замков. Новые валидаторы не выдают чек Фото: Размик Закарян © URA.RU Добавив, что пожилым людям и тем, кто предпочитает оплачивать проезд наличкой, сделать все можно у водителя на остановках. Но не во время движения. В мэрии подчеркнули, что «гармошки» будут закупать и дальше. Планируемая новая партия — еще 15 штук. Ставить их будут на маршруты с высоким пассажиропотоком, например, на №65 (аэропорт Кольцово — железнодорожный вокзал) Контракт с «Автотехкомом» на поставку Volgabus власти города заключили 20 мая. Первые пять автобусов прибыли 11 июня. Остальные 27 июня. Их приняли врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Алексей Орлов. В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. Брутто-контракты, в том числе на автобусные маршруты, благодаря которым удается менять качество общественных перевозок, на полгода — до лета — были заключены в январе. В начале июля мэрия Екатеринбурга начала искать новых подрядчиков на следующие полгода — с 1 августа 2025 года до 1 января 2026 года. Согласно данным закупок, среди участников торгов ничего не изменилось. Остались те же игроки. В начале 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей. Контракт на поставку 50-ти новых низкопольных с удлиненным автономным ходом выиграла Группа «Синара». Троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах. Еще 50 планировали закупить в 2025 году. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев. Низкопольные трехсекционные модели Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» должны прийти до января 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на тестовый рейс по маршруту №49 от микрорайона ЖБИ до ТЦ «Мега» вышел волжский (Волгоградской области) автобус-«гармошка» Volgabus-6271G2, модели которого закупили в количестве 15-ти штук, длиной 18,5 метров. Комиссия проверила ход его движения, удобство на маршрутах, чтобы с 1 августа поставить его на постоянный рейс (13 штук), в том числе на маршрут №51, два останутся в резерве на случай поломок. На тестировании побывал и корреспондент URA.RU. «Есть небольшие замечания по организации дорожного движения. Где-то нужно обнести стоп-линию, где-то ее попозже сделать, чтобы автобусу проще было повернуть. Но в целом структура подходит для движения», — резюмировал замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов. Для Екатеринбурга «гармошки» привычное явление, поэтому даже водителей не пришлось искать со стороны. На маршруты подготовлено до 30 человек. Некоторые, как Бахтияр Кахаров, что на венгерских автобусах Ikarus отработал в «Гортрансе» 13 лет, мечтали вернуться на машины такого класса. «В 2018-м году Ikarus списали, когда чемпионат по футболу был, и посадили на зеленые МАЗы. На них работали. Думал, больше не будет длинных автобусов в Екатеринбурге. В Челябинске есть, в Перми есть. Я даже хотел туда уйти. А потом сказали, что придет к нам. Обрадовался. Ради удовольствия буду работать. Автобус — космический корабль. Всех заберу, все поместятся, отвезу, куда надо», — пообещал он с горящими глазами. Подчеркнув, что Volgabus чуть длиннее Ikarus, поэтому переживал, что будет сложнее на поворотах и при подъезде к остановкам, но все оказалось намного проще. Вмещает автобус порядка 142 пассажиров, мест для сидения 38, одно предназначено для маломобильных граждан. В автобусе есть зарядные устройства для гаджетов, остановки объявляются с информацией о направлении движения, например «выход к школе №74». Volgabus оснащены новыми валидаторами без чеков. То есть в автобусах не будет кондукторов. Вся информация об оплате уходит в систему расчета пассажиропотока. В случае проверки все покупки будут видны. Пассажир свой оплаченный проезд сможет опознать по последним цифрам мобильного номера телефона. «Будем надеяться, что эта система позволит все-таки повысить оплату и понизить количество безбилетников. В этом автобусе планируется в течение двух месяцев присутствие кондукторов. Но их основная задача повышать платежеспособность, чтобы люди обязательно оплачивали проезд. Они будут показывать, где прикладывается карта», — объяснил директор филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Виктор Замков. Добавив, что пожилым людям и тем, кто предпочитает оплачивать проезд наличкой, сделать все можно у водителя на остановках. Но не во время движения. В мэрии подчеркнули, что «гармошки» будут закупать и дальше. Планируемая новая партия — еще 15 штук. Ставить их будут на маршруты с высоким пассажиропотоком, например, на №65 (аэропорт Кольцово — железнодорожный вокзал) Контракт с «Автотехкомом» на поставку Volgabus власти города заключили 20 мая. Первые пять автобусов прибыли 11 июня. Остальные 27 июня. Их приняли врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Алексей Орлов. В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. Брутто-контракты, в том числе на автобусные маршруты, благодаря которым удается менять качество общественных перевозок, на полгода — до лета — были заключены в январе. В начале июля мэрия Екатеринбурга начала искать новых подрядчиков на следующие полгода — с 1 августа 2025 года до 1 января 2026 года. Согласно данным закупок, среди участников торгов ничего не изменилось. Остались те же игроки. В начале 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей. Контракт на поставку 50-ти новых низкопольных с удлиненным автономным ходом выиграла Группа «Синара». Троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах. Еще 50 планировали закупить в 2025 году. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев. Низкопольные трехсекционные модели Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» должны прийти до января 2026 года.