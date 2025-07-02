Умер актер из сериала «Звездный путь» Шредер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шредер скончался на 91-м году жизни
Шредер скончался на 91-м году жизни Фото:

Американский актер Питер Генри Шредер, прославившийся благодаря роли в научно-фантастическом сериале «Звездный путь: Энтерпрайз», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline.

«Питер Генри Шредер <...> мирно скончался в окружении семьи 7 июня», — написало издание. Там добавили, что он ушел из жизни в медицинском центре города Лейк-Сити, штат Флоридаю. Ему было 90 лет. Официальная причина смерти актера не раскрывается.

В 1979 году Шредер снялся вместе с актерами Мерил Стрип и Аланом Алдой в фильме «Соблазнение Джо Тайнена». В 2001 году он исполнил роль канцлера клингонов в двухсерийной арке телесериала «Звездный путь: Энтерпрайз». В числе последних работ актера — роль продюсера в отмеченной премией «Оскар» картине «Операция „Арго“.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский актер Питер Генри Шредер, прославившийся благодаря роли в научно-фантастическом сериале «Звездный путь: Энтерпрайз», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline. «Питер Генри Шредер <...> мирно скончался в окружении семьи 7 июня», — написало издание. Там добавили, что он ушел из жизни в медицинском центре города Лейк-Сити, штат Флоридаю. Ему было 90 лет. Официальная причина смерти актера не раскрывается. В 1979 году Шредер снялся вместе с актерами Мерил Стрип и Аланом Алдой в фильме «Соблазнение Джо Тайнена». В 2001 году он исполнил роль канцлера клингонов в двухсерийной арке телесериала «Звездный путь: Энтерпрайз». В числе последних работ актера — роль продюсера в отмеченной премией «Оскар» картине «Операция „Арго“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...