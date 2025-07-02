Умер актер из сериала «Звездный путь» Шредер

Американский актер Питер Генри Шредер, прославившийся благодаря роли в научно-фантастическом сериале «Звездный путь: Энтерпрайз», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Deadline.
«Питер Генри Шредер <...> мирно скончался в окружении семьи 7 июня», — написало издание. Там добавили, что он ушел из жизни в медицинском центре города Лейк-Сити, штат Флоридаю. Ему было 90 лет. Официальная причина смерти актера не раскрывается.
В 1979 году Шредер снялся вместе с актерами Мерил Стрип и Аланом Алдой в фильме «Соблазнение Джо Тайнена». В 2001 году он исполнил роль канцлера клингонов в двухсерийной арке телесериала «Звездный путь: Энтерпрайз». В числе последних работ актера — роль продюсера в отмеченной премией «Оскар» картине «Операция „Арго“.
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