На Тюменском тракте выстроилась семикилометровая пробка

Движение затруднено в обе стороны (архивное фото)
На трассе между Екатеринбургом и Тюменью выстроилась пробка с 81-го по 89-й километр. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Местами на автодороге Р-351 81–89 километр (городской округ Богданович) затруднено движение в направлении Екатеринбурга и Тюмени в связи с большим потоком», — пояснили там.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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