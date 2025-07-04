ЕР помогла детям фронтовых регионов отдохнуть в Беларуси

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Партия «Единая Россия» вместе с белорусской партией «Белая Русь» организовала отдых для детей ЛДНР в белорусских санаториях
Партия «Единая Россия» вместе с белорусской партией «Белая Русь» организовала отдых для детей ЛДНР в белорусских санаториях Фото:

Партия «Единая Россия» совместно с белорусской партией «Белая Русь» организовала летний отдых для детей из Донецкой и Луганской народных республик в санаториях Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

«Реализация подобных проектов по оздоровлению детей из исторических регионов РФ является подтверждением братских и союзнических отношений между двумя государствами», — заявил член комиссии Генсовета по международному сотрудничеству, депутат Госдумы Артём Туров, его слова передает пресс-служба партии. Как уточнили в «Единой России», первая группа детей уже прибыла в один из белорусских оздоровительных центров. 

Как пояснил председатель партии «Белая Русь» Олег Романов, дети приезжают на отдых из разных городов ДНР. В Беларуси они получают необходимую медицинскую помощь и проходят оздоровительные процедуры под наблюдением специалистов, педагогов и спортсменов. «Это наш вклад в их поддержку, в детское счастье, в котором нуждается каждый ребенок», — добавил он, пояснил, что помощь детям оказывается в рамках гуманитарной акции «Спина к спине», направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий.

Туров поблагодарил «Белую Русь» за активное участие в гуманитарной работе на Донбассе, в Белгородской и Курской областях. Он также отметил, что в 2024 году белорусская партия уже помогала фронтовым регионам десятками конвоев с гуманитарными грузами.

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Партия «Единая Россия» совместно с белорусской партией «Белая Русь» организовала летний отдых для детей из Донецкой и Луганской народных республик в санаториях Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ЕР. «Реализация подобных проектов по оздоровлению детей из исторических регионов РФ является подтверждением братских и союзнических отношений между двумя государствами», — заявил член комиссии Генсовета по международному сотрудничеству, депутат Госдумы Артём Туров, его слова передает пресс-служба партии. Как уточнили в «Единой России», первая группа детей уже прибыла в один из белорусских оздоровительных центров.  Как пояснил председатель партии «Белая Русь» Олег Романов, дети приезжают на отдых из разных городов ДНР. В Беларуси они получают необходимую медицинскую помощь и проходят оздоровительные процедуры под наблюдением специалистов, педагогов и спортсменов. «Это наш вклад в их поддержку, в детское счастье, в котором нуждается каждый ребенок», — добавил он, пояснил, что помощь детям оказывается в рамках гуманитарной акции «Спина к спине», направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий. Туров поблагодарил «Белую Русь» за активное участие в гуманитарной работе на Донбассе, в Белгородской и Курской областях. Он также отметил, что в 2024 году белорусская партия уже помогала фронтовым регионам десятками конвоев с гуманитарными грузами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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