Жителю Севастополя дали 17 лет за госизмену

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Осужденный собрал сведения о дислокации одного из объектов Минобороны РФ
Осужденный собрал сведения о дислокации одного из объектов Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 37-летнего местного жителя за госизмену. Об этом сообщает прокуратура города.

«Суд приговорил Вадима Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и будет ограничен в свободе на один год после отбытия основного срока.

В сентябре 2023 года Сороколетов вступил в чат-контакт в интернет-мессенджере, который, по данным следствия, координировался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). В тот же день он сфотографировал и собрал сведения о дислокации одного из объектов Минобороны РФ в Севастополе. Собранные данные Сороколетов разместил в указанном чате. Такие действия квалифицируются как государственная измена.

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Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 37-летнего местного жителя за госизмену. Об этом сообщает прокуратура города. «Суд приговорил Вадима Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и будет ограничен в свободе на один год после отбытия основного срока. В сентябре 2023 года Сороколетов вступил в чат-контакт в интернет-мессенджере, который, по данным следствия, координировался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). В тот же день он сфотографировал и собрал сведения о дислокации одного из объектов Минобороны РФ в Севастополе. Собранные данные Сороколетов разместил в указанном чате. Такие действия квалифицируются как государственная измена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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