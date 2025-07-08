Жителю Севастополя дали 17 лет за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 37-летнего местного жителя за госизмену. Об этом сообщает прокуратура города.
«Суд приговорил Вадима Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и будет ограничен в свободе на один год после отбытия основного срока.
В сентябре 2023 года Сороколетов вступил в чат-контакт в интернет-мессенджере, который, по данным следствия, координировался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). В тот же день он сфотографировал и собрал сведения о дислокации одного из объектов Минобороны РФ в Севастополе. Собранные данные Сороколетов разместил в указанном чате. Такие действия квалифицируются как государственная измена.
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