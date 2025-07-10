Два агента Украины задержаны в Мелитополе

Задержаны подозреваемые в сотрудничестве с военной разведкой Украины в Мелитополе. Судя по информации, они передавали противнику сведения о местах нахождения солдат и военной техники ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины», — заявляет ведомство. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей, но по их статье им может грозить до пожизненного заключения
Ранее в Мелитополе уже задерживали сотрудника медицинской организации за передачу персональных данных пациентов украинским спецслужбам, а в Крыму был арестован мужчина, собиравший информацию для СБУ через мессенджеры. По данным ФСБ, украинские спецслужбы продолжают использовать интернет и мессенджеры для вовлечения жителей России, что приводит к возбуждению уголовных дел по статьям о госизмене.
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