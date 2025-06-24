24 июня 2025

Боец СВО Рожков назвал обучение «Герои Южного Урала» шансом найти свое место. Фото

Боец СВО Рожков: «Герои Южного Урала» - возможность найти свое место
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Рожков признался, что участие в программе «Герои Южного Урала» большая честь для него
Алексей Рожков признался, что участие в программе «Герои Южного Урала» большая честь для него Фото:

Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков стал участником кадровой программы «Герои Южного Урала», где бойцов под наставничеством топ-менеджеров и политиков будут обучать на протяжении года. Как сообщил Рожков, для него это событие стало серьезной ответственностью.

«Для многих ребят, как и для меня, эта программа — не просто новый этап. Это важная ступень в адаптации, в переосмыслении, в возвращении к жизни с новыми задачами и целями. А ещё — путь к достойной гражданской профессии и возможности принести пользу обществу. Это не просто обучение, а возможность вырасти и найти свое место, куда бы тебя ни занесла судьба после СВО», — поделился Рожков.

Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера, правительство региона и отборочную комиссию. Боец пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие и показать лучшие результаты.

«Вчера я сдал документы в Челябинскую академию РАНХиГС. С 1 июля начинаем обучение на базе центра „Авангард“ в Чебаркуле. Вперед — не ради награды, а ради будущего!» — подчеркнул Рожков.

Программу «Герои Южного Урала», которая стала аналогом федерального проекта «Время героев», Текслер анонсировал в декабре 2024 года. Она предусматривает активную работу на протяжении года, и, если человек выбывает по каким-либо причинам, на его место приходит участник из резерва.

Всего на участие было подано более 1050 заявок. На последний этап отбора попали 103 лучших кандидата, лишь 66 из них пригласили в программу. С каждым героем будут работать наставники по индивидуальному плану личностно-профессионального роста.

Алексей Рожков подал документы в Челябинскую академию РАНХиГС
Алексей Рожков подал документы в Челябинскую академию РАНХиГС
Фото:

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Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков стал участником кадровой программы «Герои Южного Урала», где бойцов под наставничеством топ-менеджеров и политиков будут обучать на протяжении года. Как сообщил Рожков, для него это событие стало серьезной ответственностью. «Для многих ребят, как и для меня, эта программа — не просто новый этап. Это важная ступень в адаптации, в переосмыслении, в возвращении к жизни с новыми задачами и целями. А ещё — путь к достойной гражданской профессии и возможности принести пользу обществу. Это не просто обучение, а возможность вырасти и найти свое место, куда бы тебя ни занесла судьба после СВО», — поделился Рожков. Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера, правительство региона и отборочную комиссию. Боец пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие и показать лучшие результаты. «Вчера я сдал документы в Челябинскую академию РАНХиГС. С 1 июля начинаем обучение на базе центра „Авангард“ в Чебаркуле. Вперед — не ради награды, а ради будущего!» — подчеркнул Рожков. Программу «Герои Южного Урала», которая стала аналогом федерального проекта «Время героев», Текслер анонсировал в декабре 2024 года. Она предусматривает активную работу на протяжении года, и, если человек выбывает по каким-либо причинам, на его место приходит участник из резерва. Всего на участие было подано более 1050 заявок. На последний этап отбора попали 103 лучших кандидата, лишь 66 из них пригласили в программу. С каждым героем будут работать наставники по индивидуальному плану личностно-профессионального роста.
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