Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков стал участником кадровой программы «Герои Южного Урала», где бойцов под наставничеством топ-менеджеров и политиков будут обучать на протяжении года. Как сообщил Рожков, для него это событие стало серьезной ответственностью.
«Для многих ребят, как и для меня, эта программа — не просто новый этап. Это важная ступень в адаптации, в переосмыслении, в возвращении к жизни с новыми задачами и целями. А ещё — путь к достойной гражданской профессии и возможности принести пользу обществу. Это не просто обучение, а возможность вырасти и найти свое место, куда бы тебя ни занесла судьба после СВО», — поделился Рожков.
Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера, правительство региона и отборочную комиссию. Боец пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие и показать лучшие результаты.
«Вчера я сдал документы в Челябинскую академию РАНХиГС. С 1 июля начинаем обучение на базе центра „Авангард“ в Чебаркуле. Вперед — не ради награды, а ради будущего!» — подчеркнул Рожков.
Программу «Герои Южного Урала», которая стала аналогом федерального проекта «Время героев», Текслер анонсировал в декабре 2024 года. Она предусматривает активную работу на протяжении года, и, если человек выбывает по каким-либо причинам, на его место приходит участник из резерва.
Всего на участие было подано более 1050 заявок. На последний этап отбора попали 103 лучших кандидата, лишь 66 из них пригласили в программу. С каждым героем будут работать наставники по индивидуальному плану личностно-профессионального роста.
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