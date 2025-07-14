Ветеринар, эксперт Народного фронта Челябинской области, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян за две недели пресек несколько попыток нелегальной продажи диких животных в России. Среди изъятых — львята, тигренок и сова из Красной книги, которую пытались продать под видом попугая, сообщает региональное отделение ОНФ.
«Карен Даллакян нашел пять объявлений о продаже диких животных и птиц в России. Частники пытались сбыть с рук живой „товар“ для любителей экзотики: двух львят, леопарда, тигренка и сову из списка охраняемых птиц. Львенка и сову удалось изъять — хищного котенка забирали буквально с привлечением ОМОН», — отметили в telegram-канале Народного фронта.
Львенка передали в специализированный центр. А редкую сову, которую продавали под видом попугая за 15 тысяч рублей, временно разместили на карантине в челябинском приюте Даллакяна.
Народный фронт уточняет, что сотни диких животных по-прежнему остаются под угрозой незаконной торговли. Для решения проблемы зоозащитник Карен Даллакян готовит обращение в Госдуму с рядом инициатив. Среди них — ужесточение наказания не только для продавцов, но и заводчиков экзотических животных, проведение системных рейдов, введение ответственности для блогеров, пропагандирующих содержание хищников в домашних условиях ради популярности.
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