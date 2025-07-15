В частном доме в деревне Вялки (Московская область) начался пожар после попадания молнии в крышу строения. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев.
На публикуемых видео, снятых очевидцами, можно заметить полыхающий жилой дом, от которого поднимается столб дыма. Свидетели отметили, что огонь начал распространяться после того, как в здание ударила молния. По данным telegram-канала «Осторожно, Москва», все жильцы дома были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.
Накануне в Подмосковье вспыхнул другой частный жилой дом. Причиной также стал удар молнии. Известно, что 15 июля в столице и области прошел мощный ливень, URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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