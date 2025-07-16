Кремль призвал США оказать давление на Украину: главное из заявлений Пескова 16 июля

Кремль призвал международное сообщество, в первую очередь США и команду Дональда Трампа, оказать давление на Украину для продвижения к мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Москва по-прежнему открыта к диалогу, но настаивает, что без давления на Киев подвижек не будет.
Представитель Кремля рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Магнитогорск, подтвердил действия ядерной доктрины России. А также прокомментировал ситуацию с поставками вооружения Украине и высказался о возможности переговоров между Путиным и Трампом. Главные заявление Пескова журналистами 16 июля — в материале URA.RU.
Переговоры Путина и Трампа пока не запланированы
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на текущий момент не запланирован, однако он может быть быстро организован при необходимости. Об этом сообщил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он уточнил, что в ближайшие дни у главы государства запланированы рабочие поездки.
Путин работает в Магнитогорске
Владимир Путин 16 июля находится с рабочим визитом в Магнитогорске, где посетит металлургический комбинат и осмотрит открывшийся цех коксования. Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, осмотрит городской парк и пообщается с сотрудниками ММК. По словам Пескова, глава государства уделит внимание вопросам городской среды и промышленного развития.
Россия напоминает Западу о ядерной доктрине
Песков подтвердил, что ядерная доктрина РФ сохраняет полную юридическую силу и остается одним из ключевых документов стратегического планирования. Все положения доктрины остаются актуальными. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений в странах Запада возможных сценариев эскалации и поставок дальнобойного оружия Украине.
Надежда на «остатки разума» на Западе
Кремль надеется, что западные страны откажутся от идеи передать Украине дальнобойные ракеты, в частности немецкие Taurus. «Вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать», — отметил Песков, комментируя противоречивые сигналы из Берлина. Он напомнил, что на саммите НАТО в июне была достигнута договоренность о закупке оружия у США для последующей передачи Киеву, но процесс еще на начальной стадии.
Призыв оказать давление на Украину
Россия призывает международное сообщество, включая США и команду Трампа, оказать давление на Киев, чтобы способствовать продвижению мирного урегулирования. По словам Пескова, Москва всегда была открыта к диалогу.
Он также напомнил, что военная помощь Украине никогда не прекращалась. Пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент вопрос заключается только в том, кто будет оплачивать эти поставки. Песков добавил, что сейчас некоторым европейским странам придется за это платить, и упомянул, что французы и чехи не намерены брать на себя расходы. В итоге, в этом вопросе возникнут свои разногласия, касающиеся суммы платежей и распределения финансов.
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