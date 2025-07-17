Пермский ученый объяснил риски домашнего майнинга

Ученый Пермского Политеха Даниил Курушин объяснил URA.RU, чем опасен домашний майнинг. А главное, как защититься от майнеров-мошенников, которых становится все больше.
«В большинстве случаев установка крупной майнинг-фермы в жилом помещении не рекомендуется по следующим причинам. Во-первых, потребление электроэнергии может значительно превышать допустимые нормы для квартирного использования, что приведет к перегрузке электросети и потенциальным авариям, даже пожарам», — рассказал URA.RU доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин.
По словам ученого, майнинг может быть как легальным, так и теневым. Незаконные схемы включают кражу электроэнергии или использование чужого оборудования. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно следить за потреблением энергии и защищать свои устройства.
Майнеры-мошенники заражают чужие компьютеры, смартфоны и серверы вирусами, которые позволяют им использовать ресурсы этих устройств для собственного заработка. Чтобы обезопасить себя от нелегальных майнеров, нужно проверять условия аренды или покупки помещения, в котором вы собираетесь жить. Кроме того, следить за изменениями показаний счетчиков электроэнергии. Резкое увеличение потребления может быть признаком нелегального майнинга.
В случае подозрений эксперт советует проверить оборудование и документы арендатора. Кроме того, установить сильные пароли и регулярно обновлять серверное программное обеспечение. Это защитит от проникновения мошенников в устройства. Помимо этого, важно разрешать доступ только проверенным пользователям и использовать гостевые аккаунты с ограниченными правами, резюмирует Даниил Курушин.
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