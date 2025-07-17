Ученый Пермского Политеха объяснил аномально мощную атаку Солнца на Землю

На Солнце в июле 2025 года наблюдается резкое увеличение активности. С конца прошлой недели на звезде произошли множественные вспышки, превышающие среднемесячные значения. Преподаватель астрономии Пермского Политеха (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал URA.RU, что мощное влияние магнитного поля Солнца даже искривило траекторию плазменного потока.
«Мы наблюдаем действительно интересный случай в поведении солнечной плазмы. В норме раскаленное облако солнечного газа движется по радиальному направлению — то есть прямо от Солнца, вдоль линий магнитного поля, как свет, распространяющийся от фонарика. Однако на этот раз влияние магнитного поля звезды оказалось настолько сильным, что искривило траекторию, направив поток плазмы в непривычном направлении к Южному полюсу. Такое случалось ранее, но крайне нечасто», — рассказал астроном.
По словам Бурмистрова, угрозы от такого поведения Солнца для людей нет. Но метеозависимым землянам лучше быть осторожней — следить за самочувствием, не перенапрягаться и не перегреваться.
Ранее URA.RU рассказывало, что Солнце 11 июля выдало сразу две крупные вспышки, а за 11-12 июля зафиксировали 17 вспышек, что в три раза выше обычных показателей. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), с 21 по 25 июля ожидается высокий уровень магнитных бурь.
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