Зампред Седьмого кассационного суда в Челябинске ушла в отставку

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Любовь Савельева проработала в судебной системе 38 лет
Любовь Савельева проработала в судебной системе 38 лет Фото:

Зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Любовь Савельева ушла в почетную отставку после 38 лет работы в судебной системе. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

"В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялась торжественная церемония проводов в отставку заместителя председателя суда Любови Александровны Савельевой. Ее профессиональная жизнь — более 38 лет — была посвящена судебной системе", — отмечает ведомство.

Председатель суда Александр Малышкин сообщил, что вся карьера Савельевой началась в 1986 году в Металлургическом районном суде Челябинска, где она сначала работала стажером, а затем стала судьей.

В 2000 году ее перевели в Челябинский областной суд, а в 2015 году она возглавила судебную коллегию по гражданским делам и вошла в президиум суда. В 2017 году указом президента России ее назначили заместителем председателя Челябинского областного суда, а в 2019 году — заместителем председателя Седьмого кассационного суда.

За вклад в развитие правосудия Савельева была удостоена Почетной грамоты президента РФ Владимира Путина. Коллеги поблагодарили ее за многолетний труд, преданность профессии и вклад в работу судебной системы.

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Зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Любовь Савельева ушла в почетную отставку после 38 лет работы в судебной системе. Об этом сообщает пресс-служба суда.  "В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялась торжественная церемония проводов в отставку заместителя председателя суда Любови Александровны Савельевой. Ее профессиональная жизнь — более 38 лет — была посвящена судебной системе", — отмечает ведомство. Председатель суда Александр Малышкин сообщил, что вся карьера Савельевой началась в 1986 году в Металлургическом районном суде Челябинска, где она сначала работала стажером, а затем стала судьей. В 2000 году ее перевели в Челябинский областной суд, а в 2015 году она возглавила судебную коллегию по гражданским делам и вошла в президиум суда. В 2017 году указом президента России ее назначили заместителем председателя Челябинского областного суда, а в 2019 году — заместителем председателя Седьмого кассационного суда. За вклад в развитие правосудия Савельева была удостоена Почетной грамоты президента РФ Владимира Путина. Коллеги поблагодарили ее за многолетний труд, преданность профессии и вклад в работу судебной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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