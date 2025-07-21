Зампред Седьмого кассационного суда в Челябинске ушла в отставку

Зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Любовь Савельева ушла в почетную отставку после 38 лет работы в судебной системе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялась торжественная церемония проводов в отставку заместителя председателя суда Любови Александровны Савельевой. Ее профессиональная жизнь — более 38 лет — была посвящена судебной системе", — отмечает ведомство.
Председатель суда Александр Малышкин сообщил, что вся карьера Савельевой началась в 1986 году в Металлургическом районном суде Челябинска, где она сначала работала стажером, а затем стала судьей.
В 2000 году ее перевели в Челябинский областной суд, а в 2015 году она возглавила судебную коллегию по гражданским делам и вошла в президиум суда. В 2017 году указом президента России ее назначили заместителем председателя Челябинского областного суда, а в 2019 году — заместителем председателя Седьмого кассационного суда.
За вклад в развитие правосудия Савельева была удостоена Почетной грамоты президента РФ Владимира Путина. Коллеги поблагодарили ее за многолетний труд, преданность профессии и вклад в работу судебной системы.
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