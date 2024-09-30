Президент Путин представил к наградам шесть челябинцев

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Владимир Путин представил к наградам трех челябинских медиков, двух ученых и судью
Владимир Путин представил к наградам трех челябинских медиков, двух ученых и судью Фото:

Президент РФ Владимир Путин представил к медалям четырех челябинцев, еще одному жителю региона глава государства присвоил звание Заслуженного врача РФ. В документах на награждение также оказалась зампредседателя Седьмого кассационного суда.

«Медалью ордена „За заслуги перед отечеством ІІ степени“ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить главврача Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Давида Альтмана и главврача Станции скорой медицинской помощи Александра Васильева. Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ заведующему отделением ЧОКБ Вячеславу Печеркину», — сообщается на официальном правовом портале. Указ опубликован 30 сентября.

За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия почетной грамотой также наградили зампредседателя Седьмого кассационного суда Любовь Савельеву. За большой вклад в развитие науки орденом Пирогова наградили главного научного сотрудника Южно-Уральского института биофизики Нину Кошуникову. По тому же случаю к медали ордена «За заслуги перед отечеством ІІ степени» представили старшего научного сотрудника Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводств Анатолия Горбунова.

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Президент РФ Владимир Путин представил к медалям четырех челябинцев, еще одному жителю региона глава государства присвоил звание Заслуженного врача РФ. В документах на награждение также оказалась зампредседателя Седьмого кассационного суда. «Медалью ордена „За заслуги перед отечеством ІІ степени“ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить главврача Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Давида Альтмана и главврача Станции скорой медицинской помощи Александра Васильева. Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ заведующему отделением ЧОКБ Вячеславу Печеркину», — сообщается на официальном правовом портале. Указ опубликован 30 сентября. За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия почетной грамотой также наградили зампредседателя Седьмого кассационного суда Любовь Савельеву. За большой вклад в развитие науки орденом Пирогова наградили главного научного сотрудника Южно-Уральского института биофизики Нину Кошуникову. По тому же случаю к медали ордена «За заслуги перед отечеством ІІ степени» представили старшего научного сотрудника Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводств Анатолия Горбунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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