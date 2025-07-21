Страховщики признали Челябинскую область аномальной из-за несчастных случаев в частных домах

ВСК: Челябинская область возглавила антирейтинг регионов для частных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего челябинские дома страдают от половодья
Чаще всего челябинские дома страдают от половодья Фото:

Челябинская область, наравне с Московской, возглавила рейтинг самых опасных регионов для владельцев частных домов по количеству страховых случаев. Из-за большого количества несчастий с жильем страховщики ВКС признали регион "аномальным".

"По итогам первого полугодия 2025 года выявлена московско-челябинская аномалия. Это самые «опасные» регионы, где чаще всего жители сталкиваются с затоплением и пожарами", — сообщают аналитики Страхового Дома ВСК.

Страховщики отмечают, что собственный дом может стать источником не только комфорта, но и серьезных проблем. Чаще всего, 38% происшествий с домами связано с затоплением. Еще 23% страховых событий приходится на пожары, 13% — на стихийные бедствия.

Минувшей весной губернатор Алексей Текслер отправил министра общественной безопасности Челябинской области Александра Гриба в затопленную Ашу. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. 

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Челябинская область, наравне с Московской, возглавила рейтинг самых опасных регионов для владельцев частных домов по количеству страховых случаев. Из-за большого количества несчастий с жильем страховщики ВКС признали регион "аномальным". "По итогам первого полугодия 2025 года выявлена московско-челябинская аномалия. Это самые «опасные» регионы, где чаще всего жители сталкиваются с затоплением и пожарами", — сообщают аналитики Страхового Дома ВСК. Страховщики отмечают, что собственный дом может стать источником не только комфорта, но и серьезных проблем. Чаще всего, 38% происшествий с домами связано с затоплением. Еще 23% страховых событий приходится на пожары, 13% — на стихийные бедствия. Минувшей весной губернатор Алексей Текслер отправил министра общественной безопасности Челябинской области Александра Гриба в затопленную Ашу. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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