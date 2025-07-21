Страховщики признали Челябинскую область аномальной из-за несчастных случаев в частных домах

Челябинская область, наравне с Московской, возглавила рейтинг самых опасных регионов для владельцев частных домов по количеству страховых случаев. Из-за большого количества несчастий с жильем страховщики ВКС признали регион "аномальным".
"По итогам первого полугодия 2025 года выявлена московско-челябинская аномалия. Это самые «опасные» регионы, где чаще всего жители сталкиваются с затоплением и пожарами", — сообщают аналитики Страхового Дома ВСК.
Страховщики отмечают, что собственный дом может стать источником не только комфорта, но и серьезных проблем. Чаще всего, 38% происшествий с домами связано с затоплением. Еще 23% страховых событий приходится на пожары, 13% — на стихийные бедствия.
Минувшей весной губернатор Алексей Текслер отправил министра общественной безопасности Челябинской области Александра Гриба в затопленную Ашу. Наводнение в Аше произошло в результате необычно раннего потепления и паводка: воды из реки хлынули на жилые территории.
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