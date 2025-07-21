За первые шесть месяцев 2025 года с территории региона были выдворены 80 иностранных граждан, находившихся на территории РФ без законных оснований. Данный показатель втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«Наибольшую часть среди депортированных составляют граждане Узбекистана — 25 человек, следом идут выходцы из Таджикистана — 22 человека. Кроме того, среди выдворенных присутствуют граждане Киргизии, Армении и Казахстана», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Решения о депортации принимались судами Пермского края, которые признали мигрантов виновными в нарушении статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафов и впоследствии депортированы за пределы России.
Сотрудники специализированного подразделения УФССП по Пермскому краю обеспечили сопровождение нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу, где они были переданы представителям пограничной службы ФСБ России для дальнейшего отправления на родину. В паспортах данных лиц проставлены отметки о депортации, что автоматически влечет за собой пятилетний запрет на въезд в РФ. В настоящее время судебные приставы готовятся к выдворению еще пяти нелегальных мигрантов, которые находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.
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