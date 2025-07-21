Пермские власти ищут подрядчика для ремонта закрытого экстрим-парка

В ближайшее время в Перми планируют начать ремонт экстрим-парка, который находится на улице Екатерининской. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 8,2 млн рублей.
«Объект строительства — памп-треки (взрослый и детский) представляют собой две развлекательные трассы с трамплинами, поворотами и контр-уклонами, предназначенные для катания на роликовых досках, роликовых коньках или аналогичных роликовых устройствах и велосипедах для мотокросса. Стоимость контракта — 8 216 841 рубль», — сообщается в документации к закупке.
Температура эксплуатации экстрим-парка предусматривается от минус 47 до плюс 37 градусов. Работоспособность асфальтобетонного покрытия памп-треков должна составлять не менее 15 лет, при этом гарантийный срок на выполненный объем работ составляет 60 месяцев.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории экстрим-парка на Екатерининской демонтировали старые трибуны. Его закрыли в августе 2024 года и признали небезопасным — на площадке травмировались два человека. На происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку.
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