Американская певица и аккордеонистка Прасковия Уилсон впервые выступила в России — ее сольный концерт состоялся 21 июля в частной филармонии «Триумф» в Перми. Уилсон исполнила произведения разных народов мира, среди которых сербская, греческая, русская и цыганская музыка, а также американские народные песни. Об этом сообщается на официальном сайте филармонии.
«Все, что Прасковия исполняет, она проносит через себя и точно передает интонации и народную манеру. Прасковия все свои костюмы шьет сама вручную, используя свой собственный стилизованный подход к русским костюмам во всем их многообразии. Она работала в музее текстиля в Вашингтоне, округ Колумбия, также работала в нескольких художественных музеях и в Смитсоновском институте. В Перми состоялся ее первый российский концерт», — говорится в сообщении на сайте филармонии.
По данным организаторов, артистка родилась в Вашингтоне (США) и является аккордеонисткой-самородком. В ее биографии отмечается, что американские корни уходят к первым переселенцам, а русское происхождение связано с матерью.
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