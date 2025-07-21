21 июля 2025

В Перми состоялся первый российский концерт американской певицы и аккордеонистки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На аккордеоне девушка исполняет музыку разных жанров
На аккордеоне девушка исполняет музыку разных жанров Фото:

Американская певица и аккордеонистка Прасковия Уилсон впервые выступила в России — ее сольный концерт состоялся 21 июля в частной филармонии «Триумф» в Перми. Уилсон исполнила произведения разных народов мира, среди которых сербская, греческая, русская и цыганская музыка, а также американские народные песни. Об этом сообщается на официальном сайте филармонии.

«Все, что Прасковия исполняет, она проносит через себя и точно передает интонации и народную манеру. Прасковия все свои костюмы шьет сама вручную, используя свой собственный стилизованный подход к русским костюмам во всем их многообразии. Она работала в музее текстиля в Вашингтоне, округ Колумбия, также работала в нескольких художественных музеях и в Смитсоновском институте. В Перми состоялся ее первый российский концерт», — говорится в сообщении на сайте филармонии.

По данным организаторов, артистка родилась в Вашингтоне (США) и является аккордеонисткой-самородком. В ее биографии отмечается, что американские корни уходят к первым переселенцам, а русское происхождение связано с матерью.

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Американская певица и аккордеонистка Прасковия Уилсон впервые выступила в России — ее сольный концерт состоялся 21 июля в частной филармонии «Триумф» в Перми. Уилсон исполнила произведения разных народов мира, среди которых сербская, греческая, русская и цыганская музыка, а также американские народные песни. Об этом сообщается на официальном сайте филармонии. «Все, что Прасковия исполняет, она проносит через себя и точно передает интонации и народную манеру. Прасковия все свои костюмы шьет сама вручную, используя свой собственный стилизованный подход к русским костюмам во всем их многообразии. Она работала в музее текстиля в Вашингтоне, округ Колумбия, также работала в нескольких художественных музеях и в Смитсоновском институте. В Перми состоялся ее первый российский концерт», — говорится в сообщении на сайте филармонии. По данным организаторов, артистка родилась в Вашингтоне (США) и является аккордеонисткой-самородком. В ее биографии отмечается, что американские корни уходят к первым переселенцам, а русское происхождение связано с матерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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