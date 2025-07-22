За полгода в Пермском крае нашли почти тонну опасного мяса

В первом полугодии 2025 года в Пермском крае управление Роспотребнадзора провело рейды. В ходе мероприятий из оборота было изъято 20 партий мясной продукции общим весом 737 килограммов. Сырье не соответствовало установленным санитарным требованиям.
«За указанный период специалисты ведомства осуществили проверки на 760 объектах, занимающихся производством, реализацией и организацией общественного питания. В рамках контроля качества проведены лабораторные исследования 895 образцов мясной продукции на соответствие нормативам безопасности. Реализация выявленного небезопасного сырья была приостановлена», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от приобретения мясных изделий у нелегальных продавцов и в местах, которые не предназначены для торговли. Кроме того, не стоит покупать товары без наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность.
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