21 июля 2025

Художники собрались на экопленер, чтобы запечатлеть красоты Прикамья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Чусовском участке природного парка «Пермский» прошел первый экопленэр
На Чусовском участке природного парка «Пермский» прошел первый экопленэр Фото:

В Пермском крае впервые прошел экопленэр художественного конкурса «Заповедное Прикамье». С 18 по 20 июля 2025 года художники из Пермского края и других регионов работали на Чусовском участке природного парка «Пермский» от урочища Большая Бедька до поселка Усть-Койва.

«Художники на выездном пленэре запечатлевали на холстах уникальную природу реки Чусовой — камни Четыре брата, Отмятыш, Гусельный, арку Царские ворота. Участников консультировал по флоре директор ботанического сада Сергей Шумихин. Совместно с художниками работали фотографы», — сообщает telegram-канал «Дирекции ООПТ Пермского края».

Отмечается, что все работы, созданные в ходе экопленэра, участники передадут в ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Осенью организуют передвижную выставку: старт экспозиции запланирован в Центральном выставочном зале Перми в октябре 2025 года, после чего выставка отправится по муниципалитетам региона.

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В Пермском крае впервые прошел экопленэр художественного конкурса «Заповедное Прикамье». С 18 по 20 июля 2025 года художники из Пермского края и других регионов работали на Чусовском участке природного парка «Пермский» от урочища Большая Бедька до поселка Усть-Койва. «Художники на выездном пленэре запечатлевали на холстах уникальную природу реки Чусовой — камни Четыре брата, Отмятыш, Гусельный, арку Царские ворота. Участников консультировал по флоре директор ботанического сада Сергей Шумихин. Совместно с художниками работали фотографы», — сообщает telegram-канал «Дирекции ООПТ Пермского края». Отмечается, что все работы, созданные в ходе экопленэра, участники передадут в ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Осенью организуют передвижную выставку: старт экспозиции запланирован в Центральном выставочном зале Перми в октябре 2025 года, после чего выставка отправится по муниципалитетам региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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