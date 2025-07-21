В Пермском крае впервые прошел экопленэр художественного конкурса «Заповедное Прикамье». С 18 по 20 июля 2025 года художники из Пермского края и других регионов работали на Чусовском участке природного парка «Пермский» от урочища Большая Бедька до поселка Усть-Койва.
«Художники на выездном пленэре запечатлевали на холстах уникальную природу реки Чусовой — камни Четыре брата, Отмятыш, Гусельный, арку Царские ворота. Участников консультировал по флоре директор ботанического сада Сергей Шумихин. Совместно с художниками работали фотографы», — сообщает telegram-канал «Дирекции ООПТ Пермского края».
Отмечается, что все работы, созданные в ходе экопленэра, участники передадут в ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Осенью организуют передвижную выставку: старт экспозиции запланирован в Центральном выставочном зале Перми в октябре 2025 года, после чего выставка отправится по муниципалитетам региона.
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