Пермский заправщик авиалайнеров получил убыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Убыток компании превысил 2 млн рублей
Убыток компании превысил 2 млн рублей Фото:

ООО «Аэрофьюэлз-Пермь», оказывающее услуги по топливообеспечению воздушных судов, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток предприятия со ставил более 2 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Аэрофьюэлз-Пермь“ за 2024 год. Выручка — 95,7 млн рублей, убыток — 2,1 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Общество показывает убыток с 2021 года.

Предприятие зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — вспомогательная, связанная с воздушным транспортом. Входит в ГК «Аэрофьюэлз» — одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. Общество имеет филиал в Ижевске.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 575 тысяч рублей, что в 30 меньше, чем в предыдущем году.

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ООО «Аэрофьюэлз-Пермь», оказывающее услуги по топливообеспечению воздушных судов, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток предприятия со ставил более 2 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Аэрофьюэлз-Пермь“ за 2024 год. Выручка — 95,7 млн рублей, убыток — 2,1 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Общество показывает убыток с 2021 года. Предприятие зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — вспомогательная, связанная с воздушным транспортом. Входит в ГК «Аэрофьюэлз» — одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. Общество имеет филиал в Ижевске. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 575 тысяч рублей, что в 30 меньше, чем в предыдущем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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